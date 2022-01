Befane, torte e crocifissi nei laghi: le tradizioni popolari più curiose per l'Epifania

L'Epifania tutte le feste porta via... ma con stile. Ecco una breve selezione delle tradizioni popolari più curiose, a Modena e nel mondo, che prendono vita il 6 Gennaio. Epifania a Modena MASCHERATA DELL’EPIFANIA E RONDA DI BEFANE SENZA LINGUA. In alcuni comuni dell’appennino modenese, come, per citarne alcuni, Sant’Annapelago, Montefiorino e Frassinoro, si tengono in occasione dell’Epifania diversi eventi folcloristici. Personaggi in maschera, befane in sella alla propria scopa, carri allegorici, cortei e balli nelle piazze - senza dimenticare carbone e dolciumi per tutti i bambini - sono i protagonisti che popolano le vie dei paesi appenninici durante il sesto giorno di gennaio. Di particolare curiosità era, in tempi pre-pandemici, la ronda delle befane presso le famiglie con bambini di Montefiorino la sera del 5 gennaio.

Questa la scena che si presentava agli occhi (più impauriti che contenti) dei bambini: con la scopa in mano, vestite di lunghe tonache o gonne scure e sgualcite, le spalle coperte da un mantello scuro, maschere dalla pelle raggrinzita a coprire il volto, un gruppo di cinque o sei befane si presentava alla porta delle abitazioni del comune montano, entrava e, senza proferire parola alcuna, osservava in silenzio la stanza alla ricerca di qualche figura infantile. Una volta individuata, poi, le vecchie befane estraevano da un grosso sacco di iuta caramelle e piccoli doni (sempre in assoluto mutismo) da consegnare ai bambini, spesso diffidenti e spaventati dall’aspetto tetro e dal portamento bizzarro delle celebri befane di Montefiorino. Epifania nel mondo

CERCARE UN CROCIFISSO TRA LE ACQUE DI UN FIUME. Questa particolare tradizione appartiene ad un paese dell’Est Europa: la Bulgaria.

In cosa consiste? Secondo il calendario cristiano il 6 Gennaio corrisponde al giorno in cui Gesù fu battezzato nel fiume Giordano. In Bulgaria, per celebrare l'Epifania ortodossa, è solito che fedeli e sacerdoti si ritrovino presso le sponde di laghi o fiumi e che questi ultimi lancino nelle profondità delle acque gelide un crocifisso. I fedeli temerari, soprattutto uomini di giovane età, debbono tuffarsi nelle acque gelide e tentare di recuperare l’oggetto sacro. Colui che riesce nell’impresa è ricompensato con la liberazione del suo corpo dagli spiriti maligni. Inoltre, se il crocifisso si congela, si crede che l'anno appena cominciato sarà positivo,

FIGURINE DEI RE MAGI DENTRO DOLCI AL FORNO. È tipica dei paesi del centro Europa, in occasione dell’Epifania, la golosa tradizione dei dolci al forno contenenti una figurina di uno dei re magi.