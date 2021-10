Halloween | I 5 costumi di tendenza 2021 ispirati alle star del cinema e della musica Squid Game, Crudelia e Suicide Squad sono solamente alcune delle pellicole cinematografiche ricche di personaggi dalle molteplici sfumature horror\thriller destinati a rientrare tra le tendenze di travestimenti e costumi di Halloween

In foto: Wanda della serie tv Wandavision

Ispirati a personaggi del mondo del cinema e della musica o a pellicole e serie tv sbarcate sul grande nel 2021, ecco i travestimenti di tendenza che, molto probabilmente, non mancheranno di animare la serata di Halloween di quest’anno.

Rihanna e A$AP Rocky al Met Gala

Lei, un enorme vestito nero firmato Balenciaga, berretto nero coordinato all’abito con decorazioni in gioiello, lui, invece, avvolto da un piumino (o, meglio dire, piumone) multicolor firmato ERL, brand fondato da Eli Russell Linnetz.

I particolari outfits delle due celebrità hanno destato sui social l’ilarità di moltissimi utenti i quali, attraverso meme e tweet, si sono scatenati nel trovare rimandi e similitudini con oggetti realistici. Un esempio? I tondi e colorati cereali “Captain Crunch”, le caramelle colorate di Candy Crush sembrano comporre l’outfit di A$AP Rocky, mentre il look di Rihanna pare assomigliare ad un semplice piumone invernale.

L’outfit scuro e tenebroso di lei e il look colorato di lui formano un connubio di decadenza ed allegria, un mix di tenebre e gioia che meravigliosamente si presta ad un travestimento di coppia per la serata di Halloween 2021.

(Foto: Entertainment Tonight Youtube Channel)

I personaggi di Squid Game

Serie televisiva sudcoreana sbarcata su Netflix da pochi mesi, Squid Game sembra aver conquistato l’attenzione di un pubblico vasto e, soprattutto, internazionale.

E i personaggi dei giochi mortali sono già divenuti di tendenza: dalle tute azzurre indossate dai partecipanti dei giochi alle uniformi rosse contraddistinte da maschere a cerchio, triangolo e quadrato delle guardie, dalla scura tenuta del Frontman alle animalesche e dorate maschere dei Vip, ogni indumento presente nella serie Tv si presta come perfetto travestimento per Halloween 2021.

Emma Stone in Crudelia

Film uscito nel maggio di quest’anno, “Crudelia” racconta le origini della perfida stilista ammaliata dalla maculata pelliccia dei cani dalmata. Impressionanti, tuttavia, sono gli outfit che veste la protagonista nel corso della storia, facili da emulare e riproporre in chiave Halloween. Ecco cosa non deve mancare:

Rossetto rosso

Bastone da passeggio nero con pomo argentato

Maschera nera veneziana che copre solamente gli occhi

Parrucca metà bianca e metà nera

Vestito rosso da sera o nero tra quelli indossati dalla protagonista

(Foto: Disney IT)

Harley Queen in Suicide Squad capitolo 2

Anfibi, gonna corta, trucco, parrucco e mazza da baseball - stiamo parlando di Harley Queen, la celebre fiamma del Joker, di nuovo sullo schermo con il sequel di Suicide Squad.

Nonostante sia già stato in precedenza un travestimento di tendenza, il look stravagante di Harley Queen è immancabile per la notte di Halloween 2021.

Wanda Maximoff di Wandavision

Tre settimane dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Wanda Maximoff e Visione vivono una vita idilliaca nella tranquilla cittadina di Westview, nel New Jersey, cercando di tenere nascosti i loro poteri. Attraversando varie epoche televisive e stili diversi, i due cercano di preservare la loro felicità e il loro amore, ma Visione si rende ben presto conto che quel che sta vivendo è un'illusione e che Wanda tiene sotto controllo l'intera cittadina. L'eroina arriverà, infine, a diventare la mitologica Scarlet Witch, la strega più potente del mondo.

Uno dei costumi di Wanda, il travestimento vintage da scarlet witch, si presta particolarmente a outfit di Halloween: tutto ciò che serve è un mantello, un vestito, un elmetto ed un rossetto, il tutto rigorosamente di colore rosso.