Dopo le stelle Bottura fa collezione anche di "chiavi", massimo riconoscimento nella Guida Michelin

Una, Due e Tre Chiavi per gli hotel più straordinari dello Stivale: così come per le celebri Stelle, la Guida Michelin premia ora gli hotel. Le Chiavi, così come le Stelle indicano le migliori esperienze culinarie nella selezione di ristoranti, sono ora un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori in ambito alberghiero.

Otto hotel hanno ricevuto Tre Chiavi Michelin (che indicano un soggiorno unico, degno di un viaggio a sè), 31 Due Chiavi Michelin (che indicano un luogo straordinario sotto ogni punto di vista e un’esperienza memorabile) e 107 Una Chiave Michelin (un soggiorno speciale in un hotel che offre molto di più rispetto a strutture di prezzo simile).

Come per i ristoranti, anche gli hotel vengono selezionati attraverso l’applicazione di cinque criteri: eccellenza nell’architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova e coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.

Tra le otto strutture che hanno ottenuto l massimo riconoscimento ne brilla anche una modenese. E non poteva che essere quella di una personalità che di riconoscimenti Michelin ha fatto incetta negli ultimi anni: Massimo Bottura. Il re degli chef e la moglie Lara Gilmore ottengono infatti lo straordinario riconoscimento - non scontato - anche per Casa Maria Luigia, già incensata anche a livello internazionale.

"Con sole 12 camere, Casa Maria Luigia è intima, ma tutt'altro che banale grazie al vivace design degli interni e alla notevole collezione di mobili moderni e opere d’arte contemporanea. Siete a 15 minuti di auto da Modena, ma molti ospiti preferiscono rimanere sul posto per esplorare i giardini e i terreni della tenuta, che includono una piscina, un campo da tennis e un centro fitness che funge anche da galleria d'arte spiega la Guida - La struttura accoglie comunque il ristorante 'Francescana at Maria Luigia', con un menu che comprende i piatti più iconici dell'Osteria Francescana. Il servizio è aperto al pubblico, con precedenza per gli ospiti della Casa, ma è necessario prenotare.

Accanto all’Acetaia (ricordate che siamo a Modena, terra dell'Aceto Balsamico Tradizionale), c'è l'altro punto di ristorazione di Casa Maria Luigia, Al Gatto Verde, in cui si serve una cucina che ruota intorno al fuoco vivo. Casa Maria Luigia richiede agli ospiti informazioni aggiuntive per garantire il miglior soggiorno possibile. Le prenotazioni possono essere pertanto confermate solo attraverso il nostro Servizio Clienti. Contattateci per ricevere assistenza. Le tariffe partono da 600 EUR a notte".