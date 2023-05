La Modena nascosta | Le caravelle disegnate da Ugo Foscolo in prigione a Vignola

All’interno della Rocca di Vignola, in quella che è chiamata la Torre Nonantolana, vi è un ambiente tetro e angusto a cui si accede tramite una ripida scala. E’, anzi, era, una prigione: ha le pareti graffiate e per lo più spoglie, ma conservano tracce di vita attraverso incisioni depositate da una lunga lista di sfortunati avventori. Tra questi, antiche fonti scritte ci raccontano essere presente anche uno tra i poeti italiani più affermati del periodo neoclassico, nonché drammaturgo, letterato e rivoluzionario, padre di quello che è considerato il primo romanzo epistolare della letteratura italiana, “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. Il suo nome è Ugo Foscolo e, all’età di 21 anni, nel 1799, fu incarcerato per un brevissimo periodo di tempo (si suppone da uno a otto giorni) all’interno della Rocca di Vignola.

Ma cosa ci faceva Ugo Foscolo a Vignola nel 1799? Cosa succedeva, in un'Italia ancora da unificare, in quel periodo?

Alla fine del ‘700, Foscolo, appena ventenne ma già noto in Italia per la sua poetica, decise di arruolarsi come volontario nella Guardia Nazionale della Repubblica Cisalpina e combattere a fianco dei francesi per arginare l’avanzata degli austriaci in territorio italiano. Partecipò alla battaglia di Cento, dove fu ferito ad una gamba, catturato dagli austriaci e imprigionato a Vignola. Fu in seguito spostato a Modena e liberato dalle truppe del generale Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald.

In merito all’incarcerazione del Foscolo e, in particolare, alla durata di quest’ultima, vi sono differenti versioni, fatti sui quali bisognerebbe indagare maggiormente. Ciò che ancora ad oggi è visibile, invece, sono le immagini, scolpite sulla parete sinistra della cella della Rocca di Vignola, di due caravelle. Incisioni unanimemente attribuite alla mano di Ugo Foscolo.