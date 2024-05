Ultimo a Modena, lo sorprendono i fan: saluti, foto e un concerto improvvisato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il cantautore romano Ultimo si trovava a Modena, a cena al Caminetto, quando le urla dei fan che nel frattempo si erano appostati contro i cancelli del ristorante hanno richiamato la sua attenzione. "Siete bellissimi", ha detto loro uscendo come testimoniano i video Instagram attraverso i quali ha documentato lui stesso l'episodio. Ma non è finita qui: con loro, e con l'accompagnamento alla chitarra, ha intonato la sua famosa canzone 'Pianeti'. Non sono mancati nemmeno saluti e foto di rito, per la gioia dei fan.