Vasco Rossi e Dylan Dog: un'edizione speciale omaggia i personaggi di Sally, Albachiara e Jenny

Il mondo oscuro del celebre Indagatore dell'Incubo s'incontra con i personaggi ed i testi del rocker più amato d'Italia in una esclusiva edizione, un omaggio a Vasco e alle sue canzoni simbolo

Buone, anzi, clamorose, notizie per i seguaci del rocker di Zocca e i Dylandoghiani, gli appassionati di uno tra i fumetti più amati e ristampati d’Italia edito da Sergio Bonelli Editore.

I due mondi, quello della musica rock e del fumetto italiano, si incontrano per la prima volta nella storia dell’Indagatore dell’Incubo in una edizione speciale, suddivisa in tre episodi, creata ad immagine e somiglianza del mondo dell’horror di Paola Barbato ed ai testi e personaggi delle tre celebri canzoni di Vasco Rossi: Sally, Albachiara e Jenny.

Il primo episodio in uscita racconterà della ragazza che “cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra” (avete già capito di chi si sta parlando?) mentre seguiranno nei mesi successivi Albachiara e Jenny.

Sui propri canali social, Vasco presenta questa nuova ed esclusiva collaborazione con Sergio Bonelli Editore con queste parole:

Dylan Dog: Omaggio a Vasco Rossi

Grazie all'inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, per la prima volta nella sua storia l'Indagatore dell'Incubo sarà protagonista di un ciclo di tre episodi ispirati ai titoli di tre celebri canzoni del rocker di Zocca: SALLY, ALBACHIARA e Jenny"

La storia

Roberto Recchioni: “Come avete capito dalla copertina, la Sally del titolo è proprio quella cantata da Vasco Rossi, perchè la storia che avete tra le mani (così come le due che seguiranno) è stata concepita assieme al Blasco nazionale, in una originale rielaborazione horror dei temi del “provocautore” (la definizione è sua) di Zocca. Per combinarne la poetica a quella di Tiziano Sclavi, abbiamo deciso di rivolgerci alla regina dell’orrore, l’oscura e morbosamente geniale Paola Barbato, che, da par suo, ha confezionato una storia del tutto personale, eppure perfettamente aderente al mondo di Vasco”.