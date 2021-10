Anche Vasco Rossi nel mirino dei V_V: "Ecco come si creano le fake news"

"Ecco come si creano le fake news e si semina l’odio e la violenza !! Meditate gente meditate !! Però la dignità dove l’avete persa!!” - queste le parole di Vasco Rossi contenute in un breve ma conciso post sui canali social, un invito all'impegno nel verificare con costanza le fonti e le informazioni che circolano in Rete prima di decidere di diffondere o ripubblicare.

Al centro della questione un meme, una foto ritraente il cantante modenese che punta l'indice verso l'obiettivo della fotocamera, accompagnata dalla dicitura "Non hai il green pass? Niente concerti, rimani tumulato, sorcio!"

Messaggio dal quale il Blasco prende subito le distanze, una fake news creata ad hoc e ricondivisa in massa sui social dai membri dei V_V per - come precisa il cantante - "seminare odio e violenza".