Vasco Rossi, nuovo singolo in arrivo per il re del rock: sarà una canzone d'amore

L'annuncio poco fa sulla pagina Twitter e Instagram - In un clima di attesa per l'ennesimo Dpcm il rocker di Zocca stupisce tutti e rivela la data d'uscita del primo singolo del nuovo album: 1 Gennaio 2021.

"Notizia starordinaria!! Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1 Gennaio 2021. L'anno della rinascita" - è quanto ha annunciato Vasco poco fa aggiungendo un tassello in più al puzzle di indizi che negli ultimi mesi sta disseminando sui canali social. L'ultimo pochi giorni fa sulla natura del nuovo singolo: "La mia prossima nuova canzone è una canzone d'amore!"

Una notizia che giunge propizia in un momento delicato come questo e un augurio, un messaggio di speranza per l'anno a venire.