Il nuovo singolo di Vasco sbaraglia le classifiche italiane. Alle 21 il videoclip ufficiale

A solo una settimana dall'uscita il nuovo singolo di Vasco Rossi sbaraglia ogni classifica musicale. Dalle tendenze di Youtube a Apple Music, da iTunes alle vendite record dei 45 giri su Amazon, "Una canzone d'amore buttata via" si conferma essere la numero 1, la più amata, la più ascoltata, la canzone che è riuscita a penetrare i cuori degli italiani, provati e afflitti dalle difficoltà di questi tempi incerti.

Ascoltata per la prima volta in occasione dello spetaccolo di Capodanno di Danza con Me alla mezzanotte spaccata, il nuovo singolo del King del Rock è simbolo e augurio di rinascita, speranza per un anno migliore e il fatto che sia la canzone più passata on air dalle radio italiane è prova dell'amore e della fiducia delle radio e dei milioni di ascoltatori e fan di Vasco.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Sui canali social Vasco ha annunciato l'uscita del videoclip ufficiale di "Una canzone d'amore buttata via". Esattamente alle 21 in punto del 7 Gennaio 2021, a una settimana dall'uscita, il video verrà mandato in onda e sarà dunque disponibile, rigorosamente da Piazza Maggiore di Bologna dove, 41 anni fa, tenne il suo primo concerto. Era il 1979.

Scrive sui social: "Il videoclip ufficiale di Una canzone d'amore buttata via sarà in onda dalle 21.00 di questa sera. Una questione d'amore e di riconoscenza per piazza Maggiore, dove tutto è cominciato, per gioco e per sfida. Dal mio primo concerto è come se chiudessi un cerchio, e da lì riparto per nuove avventure, con la mia ultima canzone".

Che sia o meno l'ultima canzone ciò che è certo è che la vita, la dedizione, la scrittura, le emozioni scaturite dall'intera discografia di Vasco Rossi non saranno mai buttate via.

Ah, anche che il 21 Novembre 2021 esce il nuovo album.