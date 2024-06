Vasco Rossi riceva la Pergamena della Città di Milano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Vasco Rossi ha ricevuto la prestigiosa Pergamena della Città, conferita direttamente dal sindaco Beppe Sala in una cerimonia speciale. Il sindaco ha spiegato la scelta dell'artista per "il suo stretto legame con la città, a partire dal primo dei suoi oltre trenta concerti a Milano, e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista per più di 50 anni di musica e di emozioni". La stessa onorificenza era stata assegnata nel 2022 a Patti Smith, al termine di un suo concerto al Castello Sforzesco.

Nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera, il sindaco Sala ha dichiarato: "È uno degli uomini più importanti della storia contemporanea di Milano, più dei sindaci. Ti devo ringraziare a nome di tutti i milanesi perché hai dato tanto a Milano, alla musica e al mio amato San Siro".

Già qualche mese fa, il primo cittadino aveva anticipato la sua decisione, commentando: "Vasco Rossi è salito per la prima volta sul palco di San Siro nel 1990, esattamente 34 anni fa, ovvero 32 giorni dopo il fischio di inizio di Argentina-Camerun, la partita che dette il via ai nostri Mondiali ’90, immagini ed emozioni che tutti portiamo nel cuore. Il Meazza era appena stato adeguato per l’occasione e, con i lavori, veniva aggiunto il terzo anello per aumentare la capienza e adeguare l’impianto per la grande occasione per la quale Milano doveva farsi trovare pronta", ha spiegato Sala ripercorrendo immagini di storia italiana e milanese.

Il rocker italiano ha risposto con emozione: "Sono io che ringrazio tutti per questo riconoscimento che mi onora moltissimo. Milano è stata la prima città che mi ha capito e apprezzato artisticamente. La prima volta che ci sono arrivato da Modena mi sembrava New York. Questa città l'ho vissuta pienamente, in tutti i sensi, e ci ho trovato l'anima gemella, mi sono sposato con una milanese, anche se poi l'ho portata a Bologna. Quindi, come quelli che sposano un'americana e diventano americani, io sono diventato milanese", ha concluso Vasco Rossi.

La consegna della Pergamena della Città a Vasco Rossi rappresenta un tributo significativo alla carriera di un artista che ha segnato profondamente la scena musicale italiana e che ha un legame indissolubile con Milano e i suoi cittadini.