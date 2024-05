Stranezze social, Alle Tattoo "invade" una diretta di Matteo Salvini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un curioso "capriccio" della tecnologia ha fatto incrociare ieri il leader della Lega Matteo Salvini e il noto tatuatore modenese Alle Tattoo. E' accaduto tutto durante una diretta streaming del Ministro, che stava parlando ai propri follower di vari argomenti di politica generale. Ad un certo punto la diretta su Tik Tok si è bloccata e il viso del leader politico è scomparso. Dopo alcuni momenti di schermo buio, è apparso Alle Tattoo, in un ideo che lo riprendeva intento nel suo lavoro, mentre appunto realizzava un tatuaggio su una cliente.

La diretta è proseguita per qualche minuto, salvo poi interrompersi definitivamente. Come i due filmati possano essersi sovrapposti resta un mistero che probabilmente avrà compreso soltanto lo staff di Salvini, che ha poi genericamente attribuito la colpa ad un "problema di connessione".

Informato dello strano episodio Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo, ha ironizzato sul proprio profilo sociale: "Alle prossime elezioni europee votate per me".