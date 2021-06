Cosa sappiamo di... | Villejuif, la città gemella di Mirandola a soli 8 km dal centro di Parigi

Il più antico legame di gemellaggio internazionale di Mirandola risale al 1958, periodo in cui il comune modenese era governato dall’amministrazione del sindaco e politico Oreste Gelmini. Il capolinea della vasta tratta commerciale e sociale della città della provincia modenese è Villejuif, comune francese di 56mila abitanti ubicato nella Valle della Marna a circa 8 km dal centro di Parigi.

Tra le valli dei fiumi Senna e Bièvre, Villejuif si trova all’estremo nord dell’altopiano d’Hurepoix e si suddivide in Villejuif Alta (le Haut-Villejuif) e Villejuif Bassa (le Bas-Villejuif). Impreziosita da paesaggi panoramici naturali e da una vegetazione rigogliosa, la piccola cittadine francese è nota per il Parco Dipartimentale delle Alte Lande, nel quale torreggia una fortificazione militare ridotta, ma, soprattutto, numerosi edifici e palazzi storici classificati patrimonio nazionale del paese. Alcuni esempi? La Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, la casa della Capitaneria di caccia e la piramide Cassini.

La piramide Cassini

In un paese di 56.000 anime è cosa normale imbattersi in una piramide? Non saprei, ma questa non è la piramide dalle fattezze triangolari e dall’antiche e impolverate atmosfere egizie. La piramide presente a Villejuif si chiama piramide Cassini ed è una colonna geodetica in pietra alta circa 7 metri risalente al 1742 (e di cui è presente una copia nella cittadina di Juvisy-sur-Orge) fatta realizzare dall'astronomo Jacques Cassini per misurare la velocità del suono, studiare il meridiano di Parigi e realizzare la carta dell'Académie.

E' stata classificato come monumento storico alla fine del 1920

Edifici del patrimonio nazionale francese: la casa della Capitaneria di caccia e il complesso scolastico Karl Marx

A Villejuif sono diverse le opere d’architettura cittadine, tra edifici storici, monumenti e palazzi antichi, che arricchiscono di prestigio il ricco patrimonio edilizio nazionale francese, un tesoro d’immobili che vanta monumenti storici nazionali d’importanza storico-culturale.

Tra di essi, la casa della Capitaneria di caccia, costruita nel 1762 per Jacques Alexandre Gautier de Vinfrais, primo tenente della gendarmeria militare di Villejuif e guardiacaccia di Varenne du Louvre. L'edificio è inoltre famoso per le vicissitudini che si tennero al suo interno durante la rivoluzione francese, poichè adibito a residenza del deputato Thomas de Treil de Pardailhan.

Il complesso scolastico Karl Marx, altro edificio parte del patrimonio nazionale francese, fu costruito tra il 1931 e il 1933 da André Lurçat. Facilmente intuibile dal nome e dalle fattezze del complesso, l’agglomerato di edifici è un simbolo della politica comunista francese. Realizzato in cemento armato, vetro e ferro in stile Bauhaus, è stato iscritto nel 1975 e poi classificato nel 1996 come monumento storico.

Altri Gemellaggi

Oltre a Mirandola, le città attualmente gemellate con la francese Villejuif sono: