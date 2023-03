Ondata di partecipazione per Viva Vittoria Modena: 4000 coperte vestiranno Piazza Grande

Sono rossi, bianchi, blu. Dai colori più sgargianti alle tonalità più scure, bordati da cornici ricamate o impreziositi da fili di lana che, intrecciati, compongono disegni e parole. C'è un'astronauta, c'è un pulcino, poi tanti cuori e un paio di scarpette rosse. In filo rosso: "Viva le donne" o "Never again". In un angolo, un'etichetta riportante il proprio nome.

Sono i quadrati di lana fatti ai ferri e all'uncinetto da migliaia di modenesi (e non) per supportare il progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne "Viva Vittoria", per la prima volta a Modena grazie al gruppo Filo di vita e all'associazione Viva Vittoria Odv, ideatrice dell'iniziativa.

I quadrati donati, che risultano essere circa 16mila, saranno assemblati e cuciti tra loro in coperte composte da 4 quadrati delle dimensioni di 50x50 cm, disposte domenica 12 marzo lungo tutta Piazza Grande e vendute per raccogliere fondi da destinare alla Casa delle Donne contro la violenza Odv di Modena.

"L'iniziativa si può realizzare in qualsiasi città italiana" - spiega Francesca Stefani, tra le organizzatrici Di Viva Vittoria Modena - "Noi, un gruppo di donne e amiche legato per la passione della maglia e l'uncinetto, abbiamo fatto richiesta per portare a Modena il progetto ed è stata sposata. L'obiettivo iniziale era raccogliere il materiale, i quadrati, necessario per realizzare e vendere 2500 coperte, il cui ricavato da devolvere alla Casa delle Donne di Modena. Ad oggi, invece, è stato donato materiale per comporne 4000. La risposta al progetto è stata grandissima".

Francesca mi mostra il laboratorio nel quale, da ottobre dell'anno scorso, centinaia di donne e volontarie si sono ritrovate, in pausa pranzo, di mattina, nel proprio tempo libero, per cucire e organizzare l'enorme mole di lavoro pervenuta. Ma anche per chiacchierare, conoscersi e raccontare la propria storia.

Siamo al civico 26 di via San Carlo, in pieno centro storico, un locale dato in gestione a Viva Vittoria Modena gratuitamente fino a fine marzo da Bper Banca, tra i main sponsor del progetto. Trovo il locale unico nel suo genere, sommerso da un ordinato caos di colori, textures e fantasie di migliaia di quadretti di maglia. Alcuni sono impilati contro le pareti, suddivisi per colore in attesa di essere assemblati in coperte da 4 e cuciti insieme con un filo rosso. Altri sono appesi alle pareti ed esposti in vetrina per richiamare l'attenzione dei passanti. Altri ancora, invece, sono già pronti e confezionati, protagonisti inimitabili delle coperte che, dalla mattina del 12 marzo, copriranno interamente Piazza Grande.

"Le 4000 coperte realizzate a mano saranno disposte in modo da vestire tutta Piazza Grande, a partire dalle 6 di mattina di domenica 12 marzo. Saranno portate a mano da qui, via San Carlo, fino in piazza, da volontari; dopodiché, a partire dalle 9, il pubblico potrà osservarle, scegliere quella a lui più cara e comprarla lasciando una donazione minima di 20 euro sotto il portico dell'Unicredit"

4000 coperte. Un numero che testimonia l'impegno di migliaia di persone che hanno speso tempo ed energia da dedicare al progetto, raccontando, tramite i quadrati di lana, la propria storia, le proprie passioni ed i propri ideali.

"Abbiamo ricevuto quadrati da donne, tantissime donne di tutte le età, anche di 80, 90 e 100 anni, ma anche da uomini, ragazzi e bambini delle scuole elementari. Da Modena, da Reggio Emilia, dalla Toscana, da tantissime città italiane e anche uno scatolone colmo di quadrati dagli Stati Uniti. Dalle associazioni del territorio, dalle scuole di Modena e della provincia: persone diverse che lavorano per un unico obiettivo".

Arginare una piaga - quella della violenza sulle donne - della quale non bisogna smettere di parlare e per la quale è più che mai necessario agire oggi, domani e sempre.