Preservare l’eccellenza: l’importanza dei prodotti tipici

L'Italia è famosa in tutto il mondo per la sua ricca tradizione culinaria, e uno degli elementi chiave dell’eccellenza gastronomica sono i prodotti tipici locali, in grado non solo di deliziare il palato, ma anche di rappresentare identità, storia e cultura del territorio.

Ogni regione vanta dei prodotti caratteristici, frutto di una combinazione unica di fattori geografici, climatici e culturali.

Questi rivestono un importante ruolo nell’economia locale, dato che privilegiano le produzioni della propria zona, sostenendone l’occupazione e contribuendo a preservare la vitalità delle comunità.

Inoltre, i prodotti tipici sono spesso associati a metodi di produzione artigianali ‘a filiera corta’, sinonimo di qualità e realizzati nel rispetto dell'ambiente e delle risorse del territorio.

Gustare i prodotti tipici locali, quindi, è un’esperienza sensoriale unica, che connette le persone di luoghi diversi e permette di conoscere storie e tradizioni di una località solo assaggiandone i prodotti.

Proprio per tutelare i prodotti tipici del territorio, al di là di quelli DOP e IGP (già protetti a livello comunitario), la Camera di Commercio di Modena, nel 2003, ha creato il marchio "Tradizione e sapori di Modena".



Un marchio a garanzia dell'eccellenza agroalimentare locale

Al suo debutto, il marchio collettivo Tradizione e sapori di Modena comprendeva 39 produttori e il primo prodotto tutelato è stato la Patata di Montese, tubero tipico dell’Appennino modenese, cui poi ne sono seguiti molti altri.

Negli anni, si sono moltiplicate le aziende del territorio che hanno creduto nelle opportunità offerte dal marchio, aderendo al progetto e raggiungendo la cifra attuale di 328 realtà.

Ad oggi, le referenze agro-alimentari che si raccolgono sotto il marchio Tradizioni e Sapori di Modena sono 27; il paniere è molto variegato e comprende frutti spontanei del bosco e della terra, prodotti agricoli, artigianali e industriali, tutti accomunati dalla tipicità e dal radicamento nella cultura gastronomica modenese.

L’adesione al marchio è concessa a tutti quei produttori che accettano di uniformare i propri processi produttivi al regolamento generale e ai disciplinari depositati, nonché di sottoporsi ai controlli di organismi di certificazione indipendenti.

Ciò significa impegnarsi costantemente nel garantire al consumatore il rispetto del gusto, della tipicità e della naturalezza delle relative proposte agroalimentari.

Acquistare i prodotti che sono contraddistinti dal marchio Tradizione e sapori di Modena, quindi, significa avere la garanzia del rispetto e della tipicità degli stessi, uniti ad una grande attenzione dedicata alla qualità dell’alimento e alla salvaguardia della salubrità.

Tutti questi aspetti hanno fatto sì che il marchio ottenesse un’ineccepibile reputazione, guadagnandosi, nel tempo, la fiducia dei consumatori; questi ultimi, infatti, scelgono i prodotti tutelati dal marchio avendo la certezza di poter acquistare, così, eccellenze del territorio, davvero tradizionali e tipiche.

20 anni di tradizione e autenticità

Quest’anno, il marchio Tradizione e sapori di Modena compie 20 anni.

Dopo due decenni di instancabile impegno, la Camera di Commercio di Modena può fare il bilancio di un percorso estremamente positivo.

Il suo marchio, infatti, ha svolto un ruolo fondamentale nella certificazione, tutela e promozione di numerose eccellenze tipiche del territorio. Queste spaziano dalle più famose a quelle più di nicchia, ma tutte con una storia degna di nota che merita di essere sottolineata e condivisa.

Il raggiungimento del ventennale rappresenta un traguardo e, al contempo, un punto di svolta che spinge verso nuove e stimolanti sfide.

La Camera di Commercio, infatti, mantiene la sua dedizione, rimanendo aperta e operativa per promuovere e continuare a far crescere il proprio marchio, impegnandosi costantemente sia nella valorizzazione dei prodotti tutelati che nell’offrire supporto ai produttori certificati.

Un percorso in costante evoluzione che punta a ulteriori traguardi.