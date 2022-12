La prevenzione al centro: autotest gratuiti a Sassuolo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I test aiutano più che mai a prevenire malattie gravi e croniche. Per questo motivo effettuare i test di glicemia, colesterolo e pressione è fondamentale per la propria salute.

Per andare incontro a queste esigenze la LloydsFarmacia Comunale Sant’Agostino di Sassuolo, in Viale Bari,3, cambia volto e si rinnova completamente nel layout.

L’obiettivo è quello di offrire ai sui clienti e cittadini una farmacia all’avanguardia e moderna sotto ogni punto di vista. Con questo rinnovamento è anche possibile effettuare test in un’apposita area idonea e sterilizzata.

Per dieci giorni, dal 1 dicembre al 10 dicembre, inoltre sarà possibile effettuare presso la farmacia stessa i test gratuiti per glicemia, colesterolo e pressione per offrire un servizio di prevenzione alla cittadinanza a tutto tondo.