C'è chi acquista smartphone top di gamma in offerta, chi preferisce puntare su svago e console per videogame, chi ancora sfrutta l'occasione per rifarsi il guardaroba. Ma visto il periodo dell'anno, il Black Friday 2022 può essere l'occasione per fare nuovi acquisti per addobbare casa per il Natale e ricreare in pieno il clima festivo tra le mura di casa.

Con l'avvicinarsi del Natale cresce in molte persone la voglia di sentirsi pienamente parte della festa, e tradizionalmente lo spirito natalizio prende pieno sfogo all'interno della propria abitazione. Ecco dunque che le offerte del Black Friday cadono a pennello per dare un look caldo, colorato e avvolgente alle stanze di casa.

Addobare casa per il Natale con il Black Friday 2022

Molti si domandano quale sia la strategia migliore per arredare gli ambienti in modo tale che possano rispecchiare al meglio il periodo natalizio. La risposta non è univoca, basta farsi ispirare dalle numerose offerte di tendenza in questo Black November e lasciarsi trasportare da tutto ciò che può essere luminoso e scintillante. Non c'è una regola precisa, ma solo la voglia di stupire se stessi e la propria famiglia.

La scelta del colore

Ci sono delle regole per rendere unica la propria casa per il Natale 2022? La risposta è no, ma è fondamentale fare delle scelte precise e lasciarsi trasportare dalla coerenza, quantomeno nella scelta dei colori, che deve essere ponderata. Ecco dunque che il colore per eccellenza del Natale, quello a cui nessuna famiglia può rinunciare, è il rosso. Tinta che si sposa bene con il bianco, il dorato e l'argento, ideale per ricreare un ambiente che sia gradevole.

Impossibile rinunciare all'oro e all'argento, ideali per dare grande luminosità agli ambienti e creare uno stile moderno, che non guasta mai. Se invece siete delle persone più 'eleganti' e amate la sobrietà, ecco che il bianco è la nuance che fa per voi. Ricorda la neve e l'inverno, e con addobbi in tinta potrete ricreare le atmosfere da 'bianco Natal'. Il verde è un colore che si abbina al meglio al bianco, non dà troppo nell'occhio e permette di ricreare uno stile minimale ma comunque convincente.

L'albero di Natale

Che festività sarebbero senza addobbare il vostro albero di Natale? Con le offerte del Black Friday potrete acquistarne uno nuovo in base al vostro gusto e esigenza (se si parla di dimensioni). In commercio ce ne sono a bizzeffe, di diverse tipologie e taglie. Ecco dunque che potreste optare per un albero molto grande, che possa riempire la vostra sala soggiorno, o uno più piccolo, da posizionare nell'angolo più caratteristico del vostro appartamento o abitazione.

C'è anche chi lo sceglie stilizzato o metallizzato, perché se c'è una regola non scritta, questa è quella che prevede di sprigionare la fantasia e la voglia di stupire. Per ottenere un risultato armonioso e non strafre, il nostro consiglio è quello di optare comunque per un albero di Natale che abbia una distanza dal soffitto di almeno 50 centimetri: il rischio, infatti, è quello di eccedere troppo nell'effetto 'riempimento'.

L'importanza delle luci e degli addobbi

Danno un tocco in più all'ambiente, a partire proprio dall'albero di Natale. Far brillare la casa nella notte più magica dell'anno è quasi un dovere, un obbligo morale per molti. Possono essere luci calde o fredde, la scelta è personale e non c'è una regola prefissata. Con il Black Friday è possibile trovare le migliori proposte a prezzi scontati. Arredare casa sarà un piacere e anche una convenienza. Le luminarie da interno possono essere posizionate anche in altre parti della casa: sulle finestre, sul davanzale interno, a impreziosire i mobili: l'importante è non strafare, perché l'illuminazione è importante, ma il rischio è sempre quello di farsi prendere troppo la mano ed eccedere. Come si suol dire, il troppo stroppia.

È quindi la volta di addobbi e palline varie, indispensabili per l'albero, ma utili anche per dare quel tocco in più agli angoli meno 'personali' del vostro appartamento. Anche in questo caso, lasciatevi ispirare dalle offerte del Black Friday, senza eccedere troppo: in commercio è possibile trovare addobbi e palline di ogni forma e colore. Siate coerenti: quando avete scelto un paio (massimo tre) colori, continuate su quella falsariga, giocando piuttosto con nuance e sfumature della stessa tinta.

La decorazione delle finestre

Sono il biglietto da visita della vostra casa, e per questo anche le finestre devono rispecchiare il clima natalizio che intendete ricreare all'interno della vostra casa. C'è da dire che spesso sono sottovalutate, alla pari delle porte, ma sono in grado - se addobbate in maniera coerente e originale - di ricreare quell'effetto di magia in grado di regalare un effetto altamente scenografico ai vostri interni. Provare per credere.

Il consiglio è quello di evitare gli ingombri, optate piuttosto per adesivi o stencil, neve spray e fiocchi di neve in silicone. Sono facili da applicare a superfici di vetro e non andranno ad intaccare la 'salute' della vostra finestra. Giocate con la fantasia, è questa la regola principale.

