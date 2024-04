Controllo glicemia, colesterolo e pressione: quando e dove farlo gratuitamente a Modena e Sassuolo

Fare regolarmente i test di glicemia, colesterolo e pressione arteriosa è fondamentale per la prevenzione e il monitoraggio della salute. Questi esami forniscono importanti indicazioni sullo stato di benessere dell'organismo, permettendo di individuare precocemente eventuali anomalie e fattori di rischio per patologie cardiovascolari e metaboliche. L'accessibilità e la facilità di esecuzione di questi test in farmacia rappresentano un'importante risorsa che BENUFarmacia, mette in campo gratuitamente, su prenotazione, fino alla fine di aprile, per promuovere una cultura della prevenzione e della salute.

La campagna conferma la vocazione e l’impegno per una concreta attuazione della ‘Farmacia dei Servizi’, su cui LloydsFarmacia, oggi con BENU Farmacia, è stata pioniera in Italia, oggetto peraltro del Ddl in itinere per essere convertito in legge. L’iniziativa intende soprattutto essere un segnale di affiancamento e sostegno della cittadinanza, per stili di vita orientati alla prevenzione, anche alla luce dei più recenti dati sulla povertà sanitaria e sulla rinuncia alle cure.

Il passaggio del testimone da LloydsFarmacia a BENU Farmacia è avvenuto anche sulle farmacie del territorio modenese.

La campagna di prevenzione in particolare è stata presentata a Sassuolo, presso la farmacia BENU ‘Sassuolo Sant’Agostino’ in Viale Bari n.3 , e a Modena, presso la farmacia BENU ‘Modena del Pozzo’ su Via Emilia Est n.396: farmacia in posizione strategica e presidio sul territorio, grazie al suo essere aperta 24 ore al giorno 7 giorni su 7 per tutto l’anno, nei pressi dell’Ospedale.

Nel contesto della Giornata mondiale della Salute BENU Farmacia ha rinnovato il suo impegno, con la campagna di screening gratuiti per la popolazione, per tutto il mese di aprile. Con BENU, la farmacia diventa un vero e proprio ‘Hub della Salute’. Il completamento del percorso di rebranding da LloydsFarmacia in BENU Farmacia, sigla l’avvio delle attività su larga scala degli ‘Hub della Salute’ in farmacia. Ai servizi di Telemedicina già attivi da tempo, quali ECG e holter pressorio, si aggiungono, modulandosi alle diverse realtà territoriali: la densitometria ossea, infermiere e consulenza nutrizionale, nonché Giornate della Salute, dedicate a temi di prevenzione specifici, quali fra gli altri, il corretto funzionamento del microcircolo venoso e la salute dell’Occhio, in grado di parlare alle più varie fasce di età