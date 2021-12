Dove mangiare la carne in stile churrasco a Modena

A Formigine nasce il primo ristorante con formula all you can eat a prezzo fisso

A Formigine l'offerta di ristorazione si amplia con una grande novità per tutto il territorio. Per gli amanti della carne in vero stile churrasco arriva nel modenese l'inedita formula del giro carne all you can eat.

L'innovativa formula all you can eat (al prezzo fisso di 30€), per la prima volta sul territorio modenese applicato ad una churrascheria, consente ai clienti di degustare svariati tipi di carne con i loro vari tagli nonché una selezione di antipasti e contorni. Si chiama Carnera ed è il nuovo ristorante che a Formigine, in via Giardini Sud 132/D, offre la possibilità di immergersi a 360 gradi in una vera e propria atmosfera in stile churrasco con i suoi pregiati tagli di carne. A fare da cornice al tutto il locale gli immancabili drink da assaggiare al bancone o direttamente al tavolo (Per prenotazioni è possibile contattare il numero 328 8351382 o 059.9785368 e la pagina Instagram @carnera_restaurant ).