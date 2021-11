A Modena farmacie sempre più vicine ai cittadini

In città si rinnovano 3 farmacie per un maggiore presidio del territorio confermandosi ancora attività fondamentale durante la pandemia

Un percorso nel segno della prevenzione, della farmacia di prossimità e di sempre nuovi servizi integrati in farmacia e online, per rispondere a tutte le esigenze della popolazione emerse soprattutto durante i mesi di lockdown. Su Modena i servizi di prossimità riguardano oltre 3mila consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a ottobre 2021 e di oltre 30mila tamponi rapidi realizzati da dicembre 2020.

Per il Gruppo Admenta Italia le farmacie sono presidi importanti e come tali un loro ammodernamento di spazi e servizi rende ancora di più fruibili i loro spazi per i cittadini. Ecco quindi che le LloydsFarmacia Comunali di Vignolese, Crocetta e Modena Est si rinnovano per offrire servizi sempre più all’avanguardia e a misura di tutti i cittadini.

La squadra LloydsFarmacia è anche un gruppo attento oltre che ai suoi clienti anche ai suoi farmacisti modenesi: conta oggi oltre 80 tra farmacisti e lavoratori addetti impegnati - di cui il 90% ‘al femminile’ - e oltre 3.500 ore di formazione realizzate solo nell’ultimo anno, con sempre nuove iniziative di assistenza aziendale, quali part-time per maternità - su richiesta della lavoratrice - fino al compimento del terzo anno di età del bambino e congedo matrimoniale anche per coppie di fatto.

LloydsFarmacia si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere, il che è ancora più vero oggi, in una sfida tuttora cruciale, per l’intero sistema-Paese. LloydsFarmacia Comunali, con i suoi 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, per la salute e per la prevenzione.