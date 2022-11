Il futuro dell’educazione

In un periodo storico come quello attuale, contraddistinto da un crescente senso di incertezza e complessità, è urgente ripensare i modelli di apprendimento per preparare i giovani alle sfide che li attendono nel prossimo futuro. I temi al centro di questo dibattito devono riflettere le urgenze globali del tempo: inclusività, sostenibilità ambientale e rapporto con le innovazioni tecnologiche sono gli argomenti principali attorno a cui reinventare il mondo dell’educazione e della pedagogia.

Inclusività e educazione

Come dichiarato recentemente da Unesco nell’ultimo rapporto sull’istruzione, “l’educazione è essenziale per costruire società inclusive e democratiche, nelle quali le differenze di opinione possano essere liberamente espresse e un’ampia gamma di voci diverse possano venire ascoltate”. I percorsi formativi del futuro devono dunque ambire a rendere ogni studente cittadino della propria comunità, e questo è possibile facilitando il dialogo interculturale, contrastando l’abbandono scolastico, il bullismo e ogni forma di prevaricazione e pregiudizio, e veicolando valori di giustizia sociale e rispetto dei diritti umani e delle diversità.

Sostenibilità ambientale e educazione

Il compito della pedagogia, nell'ottica del rispetto dell’ambiente, deve essere quello di educare alla sostenibilità e creare così in seno alle nuove generazioni degli agenti del cambiamento. Ma sopratutto responsabilizzare i ragazzi, insegnando loro a prendere decisioni informate per la sostenibilità ambientale ed economica e quindi sviluppare competenze che permettano di riflettere sulle azioni, prendendo in considerazione il futuro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, da una prospettiva sia locale che globale.

Progresso tecnologico e educazione

Guardando all’ambito del progresso tecnologico, il campo della pedagogia può trarre enormi benefici dall’utilizzo del metaverso. Questa nuova tecnologia presenta potenzialità enormi e può aprire le porte a scenari inediti: rivoluzionare completamente lo spazio di apprendimento in chiave immersiva e interattiva, rendendo l’apprendimento molto più coinvolgente e stimolante.

Istituto Sacro Cuore: una scuola che unisce passato e futuro

L’Istituto Sacro Cuore di Modena, nato nel 1899 e da sempre punto di riferimento nell'ambito della formazione, ha sempre saputo aggiornarsi per affiancare e sostenere i suoi studenti nelle sfide del presente e del futuro. Una scuola paritaria che affonda le proprie radici in una storia secolare, ma che non ha mai perso di vista l’orizzonte del futuro, in un continuo processo di rinnovamento che ha ben chiare le esigenze e le sfide delle nuove generazioni. L’offerta formativa dell’Istituto comprende, oltre alla scuola secondaria di primo grado, tre indirizzi di scuola superiore: Liceo Scientifico, Liceo Classico e Istituto Tecnico Amministrativo.

