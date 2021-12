Nuove tecnologie e lingua inglese, due elementi chiave della scuola moderna

La storia della scuola è da sempre costellata da cambiamenti e innovazioni legate all'evoluzione della società nelle varie epoche.

Nonostante le sue origini risalgano all'alba dei tempi, la scuola come la intendiamo oggi si è affermata a partire dall'ottocento quando varie Nazioni decisero di finanziare un'istituzione che fornisse ai cittadini un'istruzione ai diversi livelli.

Come è cambiata la scuola nel corso dei secoli

Molte sono le differenze che contraddistinguono la scuola di oggi con quella di due secoli orsono, a partire per esempio dalla composizione delle classi che fino a qualche decennio fa erano esclusivamente maschili o femminili.

Anche la durata della scuola dell'obbligo ha subito delle variazioni nel corso degli anni. Introdotta in Italia durante l'epoca napoleonica, l'istruzione obbligatoria fu fissata per la prima volta nel 1810 da Gioacchino Murat che decretò l'obbligatorietà della scuola primaria. Successivamente questa subì tante piccole modifiche e aggiustamenti per arrivare all'attuale obbligo di 10 anni e, in ogni caso, fino al sedicesimo anno di età.

Parecchio cambiate anche le figure del docente e dell'alunno, influenzatesi a vicenda. L'immagine autoritaria dell'insegnante è stata sostituita da una figura in grado capire le problematiche degli alunni e che cerca di accompagnarli, nel miglior modo possibile, lungo il cammino della vita che, soprattutto in età adolescenziale, può apparire piuttosto complicato.

Altre importanti innovazioni sono state quelle che hanno riguardato i cambiamenti dei programmi scolastici, l'introduzione del tempo pieno o la nascita di nuovi indirizzi di studio, in risposta alle nuove esigenze e necessità richieste dalla società.

Arrivando così ai giorni nostri con l'introduzione delle nuove tecnologie che hanno cambiato parecchio il modo di fare didattica e i metodi di apprendimento.

Un istituto che unisce storia e modernità

A Modena c'è un istituto che ha vissuto quasi tutte le fasi storiche della scuola descritte sopra, l'Istituto Sacro Cuore. Nato nel 1899 è da sempre un sicuro riferimento per i ragazzi modenesi in cerca di una solida formazione. Una scuola al passo coi tempi che mette al primo posto le esigenze dei propri studenti e che è dotata di ampie strutture come laboratori, palestre, mensa, biblioteca e altri spazi come il teatro.

Una lunga storia quella del Sacro Cuore che oggi si presenta come l'istituto scolastico paritario più grande della provincia di Modena, con un'offerta che, oltre alla scuola secondaria di primo grado, include tre indirizzi di scuola superiore: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico di Amministrazione Finanza e Marketing.

Tecnologie e corsi di studi innovativi

Una proposta di alto livello arricchita da metodi di insegnamento moderni che si affidano alle nuove tecnologie, come l'uso di tablet, LIM e piattaforme informatiche. Non solo tecnologia, l'Istituto offre infatti la possibilità di studiare alcune materie in lingua inglese con il supporto di appositi libri di testo e di insegnanti madrelingua. Il Sacro Cuore è infatti una scuola ufficiale Cambridge International e permette di sostenere studi ed esami internazionali di Fisica, Matematica, Scienze e Latino.

Tre indirzzi di studio moderni, internazionali e orientati ai futuri studi universitari, con un approccio alle discipline molto attento alle problematiche del nostro tempo. Nel Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico di Amministrazione Finanza e Marketing è previsto l'uso di laboratori, con simulazioni informatizzate per le discipline scientifiche, mentre al Liceo Classico la cultura antica viene messa a confronto con l'attualità.

L''istituto prevede inoltre la possibilità dello studio della lingua spagnola e di stage formativi all'estero.

La didattica tra i banchi è poi arricchita da una serie di attività extracurricolari atte a valorizzare l'indole di ciascuno dei propri studenti. Al Sacro Cuore chiunque trova la sua dimensione.

Per conoscere tutti i dettagli o per prenotare una visita guidata alla scuola è possibile visitare il sito.