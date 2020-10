Mantova-Carpi 1-2 | Colpaccio Carpi, Sabotic e Varoli piegano il Mantova

Per fortuna che c’è il calcio giocato. Dopo una settimana piuttosto turbolenta in società, il Carpi dei giovani concede il bis e passa al “Martelli” di Mantova con un gran primo tempo, resistendo nel secondo al ritorno dei virgiliani, cui è stata consentita solo la…metà della rimonta. Finisce 2-1 per la Pochesci band che si presenta a 24 ore dalla fine del calcio mercato ed a 72 dal match infrasettimanale del “Cabassi” col Fano in testa alla classifica assieme a Matelica, Modena e Sudtirol.

LA CRONACA – Gioca Martorelli e non Danovaro. E’ questa l’unica novità rispetto a sette giorni fa. Parte forte il Carpi e ci vuole al 7’ un grande intervento di Tozzo per neutralizzare una conclusione di Giovannini. Al 12’ si fa male Lomolino, dentro lo stesso Danovaro. Al 29’ il vantaggio Carpi: corner di Maurizi, Sabotic arriva prima di tutti, stacca e di testa mette in gol. Sette minuti dopo il raddoppio: Varoli indovina l’angolo con una conclusione da fuori area. Nella ripresa il Mantova si catapulta a testa bassa dalle parti di Rossini. Alla mezz’ora Guccione riapre il match, anche lui da fuori area. E ppi sale i cattedra Rossini, che salva prima su Gerbaudo e poi su Zappa, prima che lo stesso Zappa spedisca alto da ottima posizione. E così il Carpi: due gare, sei punti. Stessa partenza di un anno fa con Riolfo.

MANTOVA – CARPI 1-2 (0-2)

GOL: 29’ Sabotic, 36’ Varoli; nel s.t. al 31’ Guccione.

MANTOVA (3-4-3): Tozzo; Bianchi, Milillo, Zanandrea (30’ st Zappa); Gerbaudo (44’ st Nappi), Mazza (13’ st Militari), Zibert (13’ Saveljevs), Panizzi; Guccione, Cheddira, Rosso (30’ st Moreo) All.: Troise.

CARPI (3-4-1-2): Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Bellini, Fofana, Martorelli (38’ st Marcellusi), Lomolino (12’ Danovaro); Maurizi; Carletti, Giovannini (22’ st Biasci). A disp.: All.: Pochesci

ARBITRO: Carione di Castellammare di Stabia

NOTE: ammoniti pt 15’ Guccione, 33’ Milillo, 34’ Varoli, st 12’ Cheddira, 19’ Militari, 49’ Sabotic. Recupero 1’, 5’.