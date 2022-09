Salute e prevenzione nelle farmacie: l’importanza di informare e informarsi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo due anni di pandemia abbiamo imparato sul campo quanto sia fondamentale il ruolo di medici e farmacisti. Capita comunque troppo spesso di non dare priorità a salute e prevenzione.

Proprio con questa idea in mente, la Salute e la Prevenzione sono al centro delle attività proposte da LloydsFarmacia, a Modena, fra l’inaugurazione della rinnovata farmacia comunale di Viale Storchi e le attività informative e di sensibilizzazione, presso il Villaggio Farmacie Comunali di Modena/LloydsFarmacia, al Festival della Filosofia, dedicate al tema ‘La salute non è un lusso’.

L'importanza della prevenzione

Proprio a settembre, presso la rinnovata farmacia di Viale Storchi e presso altre cinque farmacie dedicate su Modena, LloydsFarmacia dedica un intero mese alla prevenzione gratuita, per tutta la cittadinanza. Glicemia, Pressione e Colesterolo sono i test gratuiti accessibili su prenotazione.



Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare dopo due lunghi anni, in cui il Covid?19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente fatto passare in secondo piano le fondamentali attività di prevenzione di routine, necessarie sempre, e in particolare per le fasce più a rischio.

Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Per questo motivo LloydsFarmacia ha scelto di dedicare un mese alla prevenzione con un gesto concreto verso l’intera popolazione.