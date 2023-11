Ambiente, territorio e intelligenza artificiale: come evolve la professione di geometra

Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, soluzioni green: sono tutti termini con i quali ci confrontiamo giornalmente e che stanno avendo un impatto sempre maggiore in tutte le nostre attività. E sono sempre di più le professioni influenzate in positivo da questi cambiamenti. Un esempio familiare a molti è quello riguardante la figura del geometra, da sempre una delle più conosciute e apprezzate.

Una professione in continua evoluzione

Un campo nel quale molti cambiamenti vengono vissuti in prima persona, basti pensare alle sempre più adottate soluzioni green e ai nuovi sistemi di progettazione che permettono a ogni geometra di allargare il proprio raggio di competenza in tutte le diverse sfere lavorative nelle quali opera: edili, burocratiche e inerenti alla sicurezza.

Una figura professionale che si evolve e che è possibile conoscere negli Open Days organizzati dagli istituti di istruzione superiore: “Guarini” di Modena, “Baggi” di Sassuolo e “Calvi” di Finale Emilia.

Eventi che favoriscono l'incontro tra il personale scolastico e gli studenti alle prese con la difficile scelta dell'istituto scolastico più affine alle proprie propensioni e che, in un'offerta formativa ampia e specializzata come quella attuale, spesso si rivelano di fondamentale importanza perché costituiscono il primo passo per la costruzione del proprio futuro.

Scegliere un istituto C.A.T., acronimo di Costruzioni, Ambiente e Territorio, è importante per tutti coloro che vogliano acquisire solide abilità grafiche e progettuali oltre a una serie di competenze che spaziano dal campo dei materiali, a quello delle macchine, dall’uso dei mezzi informatici per il calcolo alla valutazione tecnica ed economica dei beni e all’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Il tutto acquisibile anche grazie alla tanta pratica prevista con l'alternanza scuola-lavoro.

Open Days dedicati in tre istituti

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena sostiene l'iscrizione agli Istituti C.A.T. “Guarini” di Modena, “Baggi” di Sassuolo e “Calvi” di Finale Emilia tramite l'organizzazione degli Open days dedicati a coloro che volessero saperne di più su questa professione in continua evoluzione.

Cinque giornate a dicembre e cinque a gennaio, accomunate dall'hashtag #seguoimieisogni, durante le quali sarà possibile conoscere gli istituti con visite personalizzate ogni ora per scoprire le strutture e informarsi sulle varie offerte formative.

Partecipare non costa nulla e si rivela sempre una buona idea per seguire i propri sogni. Qui in dettaglio tutte le giornate dedicate agli Open Days #seguoimieisogni.