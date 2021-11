Non solo libri e teoria ma tanto altro, il futuro della scuola è già realtà

Tutti sappiamo quanto sia fondamentale la scuola nella vita di ragazzi e ragazze. Scegliere di frequentarne una piuttosto che un'altra è certamente un importante crocevia per ogni adolescente. Siamo però altrettanto consapevoli di quanto la scuola non sia tutto nel processo di crescita verso l'età adulta. È infatti noto il ruolo essenziale rivestito dalle attività extrascolastiche ed extracurricolari.

Rimane però ancora piuttosto netto il confine tra la scuola, intesa come istituto dove formarsi culturalmente e professionalmente, e i luoghi in cui fare attività extrascolastiche come lo sport, l'arte o i corsi di perfezionamento linguistico o scientifico.

Fattore questo che spesso diventa un grosso disincentivo per gli adolescenti nell'intraprendere un percorso parallelo a quello scolastico – soprattutto per quelli che vivono lontani dai centri città –, portandoli in alcuni casi a rinunciare ancor prima di cominciare.

Motivo per il quale è sempre più importante per una scuola moderna riuscire a far convivere in una stessa struttura le attività scolastiche con quelle extracurricolari.

Un istituto moderno per un'offerta a 360°

L' Istituto Sacro Cuore di Modena è in questo senso il luogo ideale dove poter sviluppare e valorizzare le proprie indoli. La scuola paritaria più grande della provincia modenese riesce infatti perfettamente in questo scopo, affiancando alla didattica tradizionale una serie di iniziative per accompagnare i ragazzi in tutto il cammino scolastico e non.

Dotato di strutture moderne con un'ampia zona esterna per sport e ricreazione, laboratori, palestre, mensa, biblioteca e tante altre attività, al Sacro Cuore è davvero facile riuscire a trovare la propria dimensione.

Tra le tante attività offerte dall'istituto modenese spicca quella teatrale con il progetto teatro delle superiori che prepara gli studenti a realizzare un vero musical, insegnando loro a recitare, cantare e ballare. Il progetto teatrale è inoltre un'ottima palestra per imparare a lavorare in gruppo, competenza sempre più richiesta nel mondo lavorativo odierno. Tra le opere messe in scena negli anni passati: Cinderella, Mary Poppins e Satine, la vera storia.

Non solo teatro, l'istituto prepara anche al SAT – il test d'ingresso in inglese richiesto dalle università all'estero, ma anche dalle migliori facoltà italiane – ed è ufficialmente riconosciuto come Preparation centre for Cambridge English Qualifications . Al Sacro Cuore inoltre c'è la possibilità di studiare alcune materie in lingua inglese.

Una scuola unica per la tua formazione

L'Istituto Sacro Cuore di Modena non è dunque soltanto scuola secondaria di primo grado, Liceo Classico, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico di Amministrazione Finanza e Marketing, ma è molto altro. Una scuola unica per la formazione nella quale sono tanti i servizi e le attività affiancate agli insegnamenti tradizionali.