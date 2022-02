Star Bricks: uno spettacolo di Mega-Modellini Lego®️ per adulti e bambini

Le nuove generazioni sono sempre più tecnologiche. Da anni, ormai, siamo infatti abituati a vedere i più piccoli giocare con smartphone o videogiochi e, da questa constatazione, è facile paragonare l'infanzia di oggi e quella di qualche decennio fa.

Tuttavia, per fortuna, non tutto è cambiato.

Un esempio? I Lego®?! Oggi, come quarant'anni fa, il fascino di questi mattoncini colorati è ancora innegabile per bambini, ragazzi e adulti e rappresenta un filo conduttore capace di superare le differenze generazionali. Una storia, quella dei Lego®?, di grande successo: basti pensare che oggi vengono prodotti circa 20 miliardi di mattoncini, più o meno 2-3 milioni ogni ora.

Non possiamo, però, non parlare di Lego®? senza svelare una curiosità sul nome. Probabilmente, per i più accaniti fan dei mattoncini colorati non sarà niente di nuovo, ma il nome Lego®? deriva dall'unione di due parole "leg godt" che in danese significano "gioca bene". Niente a che vedere, quindi, con il latino, come sostengono alcune persone!

Auto, navi e navicelle realizzati con mattoncini Lego®?

Negli ultimi anni i centri commerciali hanno saputo, sempre più frequentemente, proporsi come punto di riferimento di aggregazione per il proprio territorio di riferimento, nonché poli attrattivi in grado di attirare visitatori grazie ad iniziative e altri momenti di socialità.

Se questo è vero in generale, lo è ancora di più per quei centri commerciali più dinamici e attivi, come per esempio il Centro Commerciale I Petali di Reggio Emilia inaugurato nel 2007 a ridosso del Mapei Stadium un importante cinema multisala.

Coerentemente con questa vocazione propositiva, Il Centro Commerciale I Petali ha organizzato ­– dal 27 febbraio al 27 marzo ­– Star Bricks, uno spettacolo unico di Mega-Modellini realizzati con i mattoncini Lego®?.

Per un mese intero, infatti, i visitatori del centro potranno ammirare automobili, navi, navicelle futuristiche e tanti altri mezzi di trasporto grandi fino a 5 metri, tutti costruiti con gli iconici mattoncini della nota azienda danese.

Uno spettacolo di mega modellini per adulti e bambini

Un evento da non perdere e per tutte le età: i Mega-Modellini di Star Bricks, infatti, sono uno spettacolo apprezzatissimo tanto dagli adulti quanto dai più giovani.

Per tutti gli amanti di modellismo e i fan dell’azienda danese appuntamento quindi dal 27 febbraio al 27 marzo ai Petali di Reggio Emilia, per passare una giornata e da ricordare.