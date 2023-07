Cosa fare sulla riviera adriatica questa estate: spiagge, eventi, cultura e serate imperdibili

La riviera adriatica, in particolar modo la zona compresa tra la Romagna e le Marche, offre una serie di serate imperdibili per vivere un’estate al massimo. Non solo spiagge, diversi sono gli eventi che animeranno la calda stagione.

Cosa fare sulla riviera adriatica questa estate? Dove andare e cosa vedere? A quali serate partecipare? Quali concerti sono in programma? Non ci resta che scoprirlo insieme!

Cosa fare lungo la riviera romagnola

Rimini offre un fitto calendario di eventi e serate a cui partecipare. Tra queste c’è il Mamacita Festival – 21 e 22 luglio – in cui si esibiranno diversi artisti, tra cui Lazza. Fino alla metà di agosto si terranno degli spettacoli in piazza Malatesta, che si trasformerà nell’outdoor del Museo Fellini. E se siete in zona fate un salto in spiaggia, uno spazio open space sempre aperto a tutti.

La tradizione del liscio troverà spazio durante il Balamondo World Music Festival, durante il quale gli artisti portano sul palco la musica contemporanea da fondere con quella popolare romagnola. Tanti gli eventi in programma che toccheranno la riviera adriatica con date previste a Rimini, Cesenatico, Cervia, Pesaro, Bagno di Romagna, Sassocorvaro e Oriolo dei Fichi. Tra gli artisti che si esibiranno, oltre a Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra, ci sono Fabio Concato, Max Gazzé, Ivana Spagna, Zibba, Piccola Orchestra Avion Travel e Joe T Vannelli.

A Riccione si terrà il Deejay On Stage dal 29 luglio al 24 agosto. È un nuovo contest musicale in cui diversi nuovi artisti emergenti si esibiranno sul palco di piazzale Roma.

Per un divertimento assicurato, non perdetevi i numerosi parchi a tema, acquatici e non, della riviera romagnola, a cominciare dal famosissimo Aquafan di Riccione, con giochi d’acqua e sempre tanta ottima musica.

Per i più piccini ci sono Fiabilandia a Rimini, Mirabilandia vicino Ravenna e l’Italia in Miniatura. Imperdibile l’Acquario dell’Adriatico di Cattolica e Oltremare, il parco tematico con uno dei più grandi delfinari d’Europa.

Siete in Romagna per godervi le spiagge adriatiche? Ecco quelle che dovreste visitare nelle vostre giornate di relax al mare. Partiamo dai Lidi di Comacchio, o Ferraresi, dove si estende una lingua di sabbia di ben 25 chilometri. Qui è anche possibile praticare il naturismo.

Stabilimenti attrezzati ma anche spazi liberi caratterizzano la spiaggia dorata di Marina Romea, dove vi consigliamo di visitare anche la Piallassa della Baiona, un’area naturale salmastra protetta.

Sempre nel Ravennate c’è la spiaggia libera di Lido di Classe, all’interno della Riserva Naturale della Foce del Bevano.

Siete a caccia di location di tendenza? Milano Marittima e Cervia, che offrono stabilimenti balneari, free wi-fi beach e bandiere verdi. E ancora c’è la spiaggia di Levante a Cesanatico, quella di Bellaria Igea Marina accessibile anche agli animali, quella di Riccione e di Cattolica.

Marche: l’estate 2023 sulla riviera adriatica

Spostiamoci ora nelle Marche che promettono un’estate 2023 indimenticabile. Tra Gabicce Mare, Pesaro e Senigallia, praticamente località considerate il prosieguo della riviera romagnola, c’è solo da perdersi tra eventi e spiagge.

A proposito di queste ultime, vi consigliamo la spiaggia di Gabicce, che si apre verso un mare cristallino.

Per quanto riguarda gli eventi, molti di questi si svolgeranno a Senigallia, come il Marzocca Summer Festival, sul Lungomare Italia, Beatles Senigallia, una serie di appuntamenti che fanno rivivere le emozioni di quegli anni, e il festival più atteso: Summer Jamboree. Si terrà dal 29 luglio al 6 agosto e, in piena atmosfera dell’America degli anni ’40 e ’50, ci saranno concerti, swing e balli a tema sulla famosa Spiaggia di Velluto.

A tal proposito ricordiamo che Senigallia vanta sia la Bandiera Blu 2023 che la Bandiera Verde, assegnata perché la spiaggia è a misura di bambini.

Sul fronte eventi Pesaro offre un calendario fitto di serate esclusive. E una delle più attese è Candele sotto le stelle, che si terrà il 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo. Saranno previste oltre ventimila fiammelle sulla spiaggia e sull'acqua, lungo la riviera del San Bartolo, da Pesaro a Gabicce Mare, passando per l’incantevole borgo di Gradara. Si invitano le persone che frequenteranno questi luoghi di sfoggiare un dress code bianco.

Dal 18 luglio e fino al 10 agosto torna Miralteatro d’estate, un cartellone di eventi in cui teatro e musica si alterneranno. Il palinsesto estivo sarà chiuso da La 1/2 Notte Bianca dei Bambini (2-3 settembre), l’evento su misura dei più piccoli con spettacoli, laboratori creativi, giostre, caroselli e girandole.

Pesaro vanta anche uno dei litorali più belli a cui si affiancano quello di Fano (lido di Fano, Sassonia, Gabbiani di Fano e Arzilla). Tra l’altro Fano è servita su tutta la lunghezza del litorale da 12 km di pista ciclabile, la Ciclovia Adriatica che giunge fino a Pesaro.

C’è poi Torrette di Marotta, con sabbia finissima e sassi estese per 10 km a Marotta. Ma anche più a sud ci sono splendide spiagge, in particolar modo se ci spostiamo nelle piccole baie di Sirolo e Numana, capitali della famosa Riviera del Conero, e, ancor più giù, nella Riviera delle Palme che comprende Grottammare e San Benedetto del Tronto.

