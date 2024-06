Estate 2024, 5 romanzi da leggere sotto l'ombrellone

Lo confermano i sondaggi e per avere conferme basta guardare i dati di vendita. D'estate, complici le giornate più lunghe e il maggior tempo libero da spendere in prezioso relax, aumenta anche la voglia di leggere.

Ci sono libri per tutti i gusti. Leggeri e divertenti o profondi e impegnativi. Sicuramente quello speso nella lettura non è mai tempo perso visto che, grazie ai libri, si riesce sempre ad avere un punto di vista diverso o a cogliere qualcosa di nuovo, mettendo in discussione le nostre certezze o rafforzando le nostre convinzioni. Qui nella sterminata offerta di libri da leggere vi proponiamo 5 titoli di diversi generi e argomenti per le vostre letture estive.

1) Corrado Augias, "La vita s'impara"

Il primo titolo che vorremmo proporvi come lettura estiva è "La vita si impara" di Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo, prossimo ai 90 anni, in questo libro presenta le “stelle polari” che hanno arricchito il suo percorso e la sua visione del mondo e, attraverso le sue memorie, ci invita a riflettere sui valori che hanno guidato la sua vita e che continuano a ispirare la sua visione del futuro. Un libro che offre sicuramente grandi spunti di riflessione da parte di un testimone prezioso dei cambiamenti che hanno investito l'Italia negli ultimi decenni.

2) Selvaggia Lucarelli, "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez"

Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi anni hanno monopolizzato le cronache rosa fino al Caso Ferragni-Balocco. Selvaggia Lucarelli in "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez" ripercorre all’indietro la storia recente dei Ferragnez, il fenomeno mediatico più discusso del Paese.

Selvaggia Lucarelli osserva come è bastato molto poco per far crollare tutto, a partire dai 45 milioni di follower che i due sono riusciti a conquistare nel corso del tempo e, alla fine del libro, farà un interessante parallelo su come questa vicenda possa riguardare in qualche modo ognuno di noi.

3) Robert Hardman, "Carlo III Il nuovo re"

Vivono da sempre sotto i riflettori, al centro dei riflettori e del gossip. Gli scoop sulla corte d'Inghilterra non si contano. Robert Hardman, il noto giornalista inglese che si occupa della famiglia reale britannica, dedica questo libro, un resoconto appassionato, al primo anno di regno di Re Carlo III e ai suoi settant'anni di attesa prima di salire sul trono d'Albione.

I retroscena sugli ultimi giorni di vita della regina Elisabetta II, i preparativi per l'incoronazione del nuovo sovrano, la malattia di re Carlo III e della principessa Kate, le vicissitudini del figlio Harry sempre più lontano dalla famiglia reale, in America, con la discussa consorte Meghan.

I lettori troveranno in questo libro molte curiosità su Re Carlo III conoscendo meglio il suo privato e come questo influenzi il suo ruolo pubblico di re.

4) Franco Di Mare, Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi

L'ultimo libro di Franco Di Mare, Le parole per dirlo. "La guerra fuori e dentro di noi”, racconta la sua esperienza ventennale sul fronte di guerra e il dolore che porta con sè.

Una profonda riflessione sulle terribili cicatrici che ogni conflitto porta con sé da parte di uno dei giornalisti più amati del nostro Paese che è scomparso il 17 maggio 2024, a soli 68 anni, a causa di un mesotelioma, legato proprio all’esposizione all’amianto durante la guerra nell’ex Jugoslavia di cui era reporter.

5) Enrico Galiano, "Una vita non basta"

Enrico Galiano, professore tra i più amati d'Italia e scrittore, nel suo nuovo romanzo Una vita non basta" racconta ancora una volta le paure che ci impediscono di essere felici. In questa storia, che vede il ritorno del professor Bove di "Eppure cadiamo felici", il protagonista, Teo, imparerà a risalire, dopo una bocciatura in seconda liceo e un'estate di lavori socialmente utili da scontare.

