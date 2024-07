10mila della Bilancia, oltre 200 ranner e cento bambini a Campogalliano

Domenica 30 giugno 2024 si è svolta la 10MILA DELLA BILANCIA, una delle gare su strada più amate dai runner modenesi e reggiani, sulla distanza di 10 km. La gara si è tenuta in una mattinata umida, resa tale dalle piogge dei giorni precedenti, con temperature moderatamente calde. Nonostante le condizioni difficili, dei 212 partecipanti ben 199 hanno tagliato il traguardo, mentre 98 bambini hanno preso parte alle gare giovanili.

È stato stabilito un nuovo record della gara maschile, con Lorenzo D'Altri che ha completato la corsa in un impressionante 31:36 (3:09 al km), seguito da Antonino Lollo con 31:39. Il precedente record di Alessandro Pasquinucci, 31:42, è stato quindi battuto. Terzo classificato Fabio Ciati con 32:20. Il record femminile della gara, invece, rimane quello di Christine Santi, che nel 2021 completò la gara in 35:32 (3:33 al km). La prima classificata tra le donne è stata Barbara Bressi con 35:47 (3:34 al km), seguita da Francesca Cocchi con 38:30 e Gloria Venturelli con 39:09.

La gara principale ha concluso una settimana dedicata allo sport e alla sensibilizzazione sull'inclusione. Venerdì 28 giugno, un centinaio di bambini hanno partecipato alle Olimpiadi dell'Inclusione, una competizione a staffette con squadre miste per sesso e abilità. L'evento ha utilizzato lo sport come mezzo per insegnare valori di uguaglianza, rispetto e inclusione alle giovani generazioni.

Le dichiarazioni

Graziella Bellotti, ABC Bilance, Main Partner della Manifestazione: "Siamo orgogliosi di sostenere la 10MILA DELLA BILANCIA, un evento che porta prestigio e benefici al nostro territorio. Siamo felici di essere partner di una manifestazione così rinomata. Fin dal primo anno, abbiamo deciso di collaborare a questa gara perché l'ABC Bilance e la 10MILA DELLA BILANCIA condividono valori come la qualità, l'affidabilità, l'attenzione ai dettagli e l'amore per il proprio territorio."

Daniela Tebasti, Sindaca di Campogalliano: "Dopo aver svolto il ruolo di Vice Sindaca nella precedente amministrazione, è per me un grande onore essere qui oggi e poter rappresentare Campogalliano come Sindaca. In questi primi giorni ci siamo dovuti rimboccare le maniche fin da subito per affrontare le difficoltà causate dalle piogge estreme, come l'esondazione del fiume Secchia nell'area golenale presso la Riserva delle Casse di Espansione. La situazione è stata gestita in modo eccellente soprattutto grazie ai volontari della Protezione Civile, che ringrazio di cuore per il loro impegno. Essere qui oggi, in un clima sereno, con centinaia di atleti che partecipano a un bellissimo evento sportivo organizzato dalla nostra Polisportiva, ci riempie di gioia. Lo sport sarà una delle priorità della nostra Amministrazione: insieme agli Assessori e Consiglieri, lavoreremo per promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli. Ci impegniamo a favorire l’inclusione e il benessere della nostra comunità, sostenendo le associazioni sportive locali e incentivando la partecipazione dei giovani. Vogliamo rendere lo sport accessibile a tutte le fasce della popolazione, affinché nessuno sia escluso da queste importanti occasioni di crescita e socializzazione. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buon divertimento!"

Emilio Mori, Gruppo Stóff: “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i volontari, all’Amministrazione, ai Partner e agli atleti. Grazie al loro impegno e alla loro passione, ogni anno riusciamo ad aggiungere un tassello fondamentale a questa manifestazione, che continua a mantenere la sua forza nonostante il calo generale dei partecipanti alle gare competitive presenti nel nostro territorio. Stiamo ricevendo numerosi messaggi di apprezzamento, che ci incoraggiano a migliorare costantemente la qualità del nostro evento. Per il 2025 stiamo preparando una grande novità che sveleremo dopo le vacanze estive. Restate sintonizzati!”

Categoria Maschile

M18..29: Lorenzo D'Altri con 31:36

M30..34: Antonino Lollo con 31:39

M35..39: Armando Falbo con 35:05

M40..44: Giuseppe Castiello con 34:21

M45..49: Claudio Tanzi con 34:48

M50..54: Claudio Cavalli con 34:21

M55..59: Claudio Pezzini con 37:02

M60..64: Pier Massimo Giglioli con 42:40

M65..69: Cesareo Memmo Marciano con 42:48

M70..74: Michele Reggiani con 49:07

M75+: Ettore Marmiroli con 46:16

Categoria femminile