110 volte Modena F.C., tutte le novità per il compleanno del club

Una città e la sua squadra di calcio, un legame fortissimo che dura da 110 anni una storia bellissima a tinte giallo blu e una grande ricorrenza da festeggiare con tutta la comunità Modenese.

110 un traguardo che il Modena FC toccherà il 5 aprile 2022 un compleanno da condividere con la propria gente in ogni angolo del perimetro cittadino.

Logo 110

Tra le prime novità per i festeggiamenti dei 110 anni del Modena FC c'è quella di un logo che farà da filo conduttore per tutte le attività di questa ricorrenza. Rovesciando i due 1 di 110 viene fuori una M aggiungendo lo zero si compone la parola MO.

Luci sulla Ghirlandina

Il monumento più rappresentativo della nostra città è patrimonio dell'UNESCO verrà illuminato di gialloblu nella serata del 5 aprile, data del compleanno del Modena Calcio, e rimarrà accesa per 11 giorni.

Il centro storico per un mese intero sarà vestito a festa con stendardi e bandiere celebrative che creeranno una comunione tra la città la sua gente e la sua squadra.

Il parco 110

Sempre nella mattinata del 5 aprile verrà piantato il primo albero del parco 110 un'area verde della città nelle immediate vicinanze dello stadio Braglia. Un nuovo spazio che andrà a riqualificare una zona di Modena per un'iniziativa sostenibile fatta con lo scopo di donare qualcosa di permanente e stanziale alla città e ai cittadini.

Partita celebrativa

Altra data da salvare sul calendario e quella del 9 Aprile quel giorno la squadra di Attilio Tesser giocherà al Braglia con l'Imolese il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:30. Per questa occasione lo stadio sarà vestito a festa ed in particolare di gialloblù gli spettatori saranno tuttavia invitati a presentarsi presso lo stadio con largo anticipo sul calcio d'inizio. Un invito per godersi l'appuntamento facendo idealmente (e non solo) un brindisi tutti assieme con il presidente Carlo Rivetti poco prima del fischio d'inizio.

Mostra

In una delle sale hospitality verrà allestita una mostra che attraversa i 110 anni di vita del club.

Nelle teche ci sono cimeli storici dalla nascita della squadra fino ai giorni nostri, maglie, gagliardetti, ,stampe, biglietti, palloni , scarpini e tanto altro ancora. Inoltre verrà proiettato un video che immergerà il visitatore nel DNA gialloblù.

La mostra verrà inaugurata il 9 aprile, sarà ad ingresso gratuito dalle 13 alle 20 e visitabile per 11 giorni fino al 19 aprile.

Annullo postale

In collaborazione con il circolo filatelico culturale Alessandro Tassoni di Modena è stato inoltre realizzato per l'occasione un annullo postale una vera chicca per i collezionisti appassionati di calcio ma soprattutto di francobolli. Verranno prodotte 110 cartoline su cui ci sarà il logo del club e la data del 5 aprile 2022.

Per quanto riguarda il merchandising i tifosi potranno contare su tanti nuovi prodotti sia nello Store di Viale Monte kosica sia on-line. Si potranno acquistare maglie con lo speciale patch celebrativo nonché una linea di prodotti dedicate all'evento che vanno da sciarpe t-shirt felpe adesivi e tanto altro.

Le novità non sono finite il 5 aprile alle ore 11 Infatti ci sarà un ultimo chicca, una sorpresa che verrà svelata sui canali Social gialloblù