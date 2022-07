Con 17 medaglie Sweet team Modena si conferma nell’élite del Nuoto Pinnato

Ai Campionati Italiani estivi di categoria 2022 di Nuoto Pinnato nuotati nella splendida cornice della piscina Scandone di Napoli Sweet Team Modena si conferma nell’élite del Nuoto Pinnato, ben diciassette medaglie di cui nove d’oro e relativi titoli Italiani, cinque argenti e tre bronzi.

Nella vasca partenopea sono scesi 23 atleti modenesi ecco i protagonisti Giulia Gaia Luppi oro nei 100 mono e argento nei 50 mono di terza categoria femminile, Elettra Calanca oro nei 200 e 400 pinne e argento nei 100 pinne femminili di terza categoria, Valter Prampolini oro nei 50 e 100 pinne e argento nei 400 pinne di terza categoria maschile, l’inossidabile coach e atleta Michele Russo oro nei 50 mono e argento nei 50 apnea categoria senior maschile, Giole Vignoli Bronzo nei 50 e 200 mono di seconda categoria maschile, Anita Prampolini bronzo nei 50 mono categoria assoluti femminili.

Poi nella compagine delle staffette uno splendido oro e titolo senio nella 4x50 mista mono e pinne maschile che ha visto scendere in acqua Simone Aime, il coach Andrea Pegoraro pinnaiolo di fama internazionale ma prestato per l’occasione alla categoria mono, Valter Prampolini e Michele Russo anche lui piu’ volte maglia azzurra nella disciplina delle pinne prestato per onore di maglia alla monopinna, oro anche per la staffetta Junior maschile composta da Valter Prampolini, Alessio Boffilo, Nicolas Farina e Tommaso Valentini, oro e titolo anche per le ragazze della stafetta mista 4x50 pinne e mono di seconda categoria con Greta Bortolini, Elettra Calanca, Caterina Ranzi e Veronica Panizza che hanno sfiorato anche il record Italiano, argento nella staffetta 4x50 mista mono e pinne senior con Ilaria Pareschi, Anita Prampolini, Chiara Cantaluppi e Giulia Gaia Luppi.

Della compagine anche Greta Bortolini, Leonardo Bettelli, Davide Topazi, Dylan Cocchi, Alessandro Gonzales Torre, assenza pesante quella dell’atleta Greta Casarini che purtroppo non ha potuto partecipare, un’altra assenza pesante è quella di Anna Leonardi che reduce dai campionati Europei Juniores insieme al tecnico Michele Russo che ha vestito per la prima volta la maglia azzurra nei panni da mister ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4x200 Nuoto Pinnato si è concessa una piccola vacanza prima di rientrare in acqua per i Campionati Italiani di fondo e tentare la qualificazione per i mondiali.