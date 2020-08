49° Coppa Città di Formigine, ai nastri di partenza anche cicliste di fama internazionale

Sarà l’edizione dei grandi numeri, la 49° Coppa Città di Formigine: 500 cicliste attese nel fine settimana del 29 e 30 agosto. Le gare ciclistiche si tengono sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, con l'organizzazione tecnica della ASD US Formiginese. Il percorso sarà quello di sempre: 5,7 Km con partenza e arrivo davanti al castello.

Il sabato, a partire dalla 15, gareggeranno le ragazze della categoria Esordienti (13/14 anni), che dovranno ripetere il circuito 5 volte per un totale di 28,5 Km; a seguire la categoria Allieve (15/16 anni) che affronterà un percorso di 51,3 Km. Partenza alle 15 anche domenica 30 con la prova unica Open riservata alle categorie Junior (17/18 anni), Under (19/21 anni) ed Elite. Le atlete dovranno ripetere il circuito cittadino 15 volte, per un totale di 85,5 km.

La prova della domenica vedrà ai nastri di partenza cicliste di fama internazionale, in preparazione per il Giro d'Italia Femminile e per il Campionato del Mondo, tra cui la nazionale della Colombia. Tra le più attese, Rachele Barbieri: specialista delle gare di endurance e originaria di Stella di Serramazzoni; nel 2017 vincitrice del titolo mondiale Elite nello scratch.

All’inizio del pomeriggio sportivo domenicale, verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid. Le gare si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticontagio.