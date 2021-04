Modena Runners Club, a Faenza stravince Gentile

Dominio assoluto per Fabrizio Gentile nelle gare dei 1500 e 5000 master a Faenza . Fabrizio conferma il suo esaltante stato di forma stampando un 4.41 e un 17.03 che non lasciano spazio ai rivali in entrambe le gare, candidandosi ad un ruolo di protagonista per il titolo italiano master m45 sui 10000 su strada di Paratico. Ottima prova di Simona Bedeschi nei 1500 e nei 5000 , dove ritocca di molto i suoi PB con un 5.59 e 21.38 di interessante livello.

Ecco le prestazioni del weekend degii atleti MODENA RUNNERS CLUB 1500 uomini: 1 posto Fabrizio Gentile 4.41.30, 4 posto Alberto Cattini 5.03.56; 1500 donne: 5 posto Simona Bedeschi 5.59.45, 8 posto Elisa Ragazzi 6.36.22; 5000 uomini: 1 posto Fabrizio Gentile 17.03.82, 6 posto Giacomo Carpenito 17.42.07, 14 posto Alberto Cattini 18.35.83, 32 posto Mauro Zoboli 26.18.95; 5000 donne: 4 posto Simona Bedeschi 21.38.13, 9 posto Enrica Barbieri 23.58.43, 10 posto Elisa Ragazzi 24.42.53.