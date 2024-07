A Maranello tornano i Campionati Italiani di Skiroll

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Maranello si prepara ad un altro weekend di sport dedicato allo skiroll. Infatti lungo le strade della città, sabato 6 e domenica 7 luglio, si terranno le gare del ‘Trofeo Città di Maranello’, giunto alla sua terza edizione, valide per i Campionati Italiani di Skiroll, organizzati dall'associazione Olimpic Lama con l’approvazione della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

Nelle due giornate è prevista la partecipazione di oltre duecento atleti di ogni età: sabato 6 a partire dalle 14.30, con una gimkana e una gara sprint in via Dino Ferrari, valida come quinta Tappa di Coppa Italia, e domenica 7 luglio dalle 10.30 una gara in piano sul circuito cittadino, con partenza dal Terminal Bus di Via Grizzaga, passaggio sul cavalcavia della Pedemontana e nella zona industriale, valida come sesta Tappa di Coppa Italia e Campionati Italiani in Piano.

Nel primo pomeriggio di domenica - a partire dalle 14.30 nei pressi del Museo Ferrari - avranno invece luogo le premiazioni, alle quali sarà presente anche il sindaco di Maranello Luigi Zironi.