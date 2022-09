A Modena in palio gli “Scudetti” over 35 di atletica

Prenderà il via da Modena lo sprint finale della stagione estiva per l’atletica italiana. Il campo comunale di via Piazza è pronto, infatti, ad accogliere la folta schiera degli atleti Master, provenienti da tutto il Paese, che sabato 10 e domenica 11 settembre si sfideranno nei campionati di società che mettono in palio gli “Scudetti” 2022. La manifestazione, il cui accesso al pubblico è libero, costituirà questo il primo atto di una serie di rassegne sportive che coinvolgeranno tutte le categorie, a partire dagli Allievi, e che vedranno la città ancora protagonista anche per quanto riguarda la categoria Under 23 nel fine settimana dell’1 e 2 ottobre.

La Fratellanza si prepara così a difendere, nell’occasione, il primo storico titolo conquistato lo scorso anno a Tivoli dalla squadra maschile Over 35, mentre la formazione femminile si è piazzata al quinto posto finale. Si è trattato di un successo che ha sancito la crescita negli ultimi anni della società modenese anche in questo tipo di categorie, sia al maschile sia al femminile, e che l’ha portata dunque ai vertici del movimento dai più giovani ai più grandi.

La pista di via Piazza, inoltre, tornerà nuovamente a ospitare una finale del campionato di società Master a quattro anni di distanza dall’ultima volta, ovvero il settembre del 2018, con la partecipazione prevista di oltre mille atleti. Per quanto riguarda le categorie “assolute”, che si sfideranno nelle prossime settimane, prenderanno parte alla finale scudetto 12 squadre maschili e altrettante femminili. Per i Master, invece, è prevista un’unica finale aperta a tutti, tanto che nel 2021 furono una cinquantina le formazioni complessivi di entrambi i sessi. In base al regolamento, le classifiche verranno compilate sommando, per ogni rappresentativa, i migliori tredici risultati nelle varie discipline in programma. Ogni gara, infatti, vedrà gli atleti delle diverse categorie, dalla S35 a salire, affrontarsi faccia a faccia per poi stilare un’unica graduatoria finale in cui le prestazioni verranno uniformate in base ai parametri e ai coefficienti necessari per ogni fascia d’età.

Come spiega il presidente Maurizio Borsari, “siamo orgogliosi di poter tornare a ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione sportiva dell’atletica. Si tratta della terza volta negli ultimi otto anni che organizziamo una manifestazione di questa portata nazionale, contando anche i campionati italiani del 2014, e ancora una volta riconfermiamo la volontà di mantenere Modena tra le capitali del nostro sport valorizzando un impianto che ha fatto la storia e che diventerà ancora più importante attraverso i lavori di ampliamento e ristrutturazione iniziati in questi anni dall’Amministrazione comunale”.