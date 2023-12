Accademia Taekwondo Modena trionfa ai Campionati Regionali 

Prestazione eccellente per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena ai recenti Campionati Regionali Emilia Romagna svolti domenica scorsa a Bertinoro (FC) La giovane squadra Modenese, guidata dal Maestro Andrea Rocciola e coadiuvato dai suoi collaboratori e coach hanno sbaragliato la concorrenza conquistando 21 medaglie su 25 atleti partecipanti.

Vincono la medaglia d'oro , conquistando il Titolo Regionale Hajar El Koudri , Subhan Raheeel, Adreinne del Rosario, Francesco Saponaro, Mohammed Aouachi , Rein Arrojo, e Shaun Atienza; 10 gli argenti conquistati arrivati da Alyshba Raheel, Tineke Van der Zeyde, Alesha Napenas, Patricia Stratulat, Younes Eddaraki, Jude Villanueva , Andreea Rotaru,Joshua Magpantay, Zahraa Kachakeche , Samar Hajbi. Infine le medaglie di bronzo sono arrivate da Bianca Mattaliano, Anjelis Perez Cruz, Abdellah Aouachi, Matteo di Grazia.

Sfortunate, invece le prestazioni di Franco Dialola, Mihaela Stratulat, Jacopo Crincoli e Mattia Mancini che non riescono a conquistare la medaglia. Questi successi hanno permesso all' Accademia Taekwondo Modena di conquistare per il terzo anno consecutivo il primo posto nella classifica generale per società e il Titolo di Campioni Regionali. Felicissimo e soddisfatto il Maestro Rocciola per il traguardo raggiunto dai suoi giovani ragazzi