L'Accademia Taekwondo Modena vittoriosa a Caorle 

Grande prestazione degli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena in gara lo scorso weekend a Caorle. Nella giornata di sabato, gli atleti under 11 della squadra hanno partecipato all'Evento Kim e Liu, gara macro regionale preparatoria per i campionati italiani, conquistando 10 Medaglie

Oro per Malak El Koudri, Mohammad Kachakeche, Klevis Thaci e Donis Thaci che vincono con merito le proprie categorie; Argento per Riccardo Coptu, David Sviridov, Yu noah , Bantugon Rhoniel e Garcia Nicolò che perdono di poco le rispettive finali. Bronzo per Mathew Ramirez; infine sfiorano il podio combattendo molto bene Amelia Yu e Alek Kharko

Domenica invece c'è stato lo Spring Taekwondo Open con oltre 30 società e 200 atleti partecipanti in cui l' Accademia ha conquistato 11 preziose Medaglie. Vincono le rispettive categorie, conquistando la medaglia d'oro Rein Arrojo, Eva Persichini, abdellah Aouachi, Mattia Pagliarini, Patricia Stratulat ed Adreinne del Rosario; Medaglia d'argento, invece, per Kadir Arslan, Alesha Napenas e Gabriel Ambaquil che perdono di poco le finali. Infine bronzo per Dhimple Bantugon e Mohammad Aouachi che non riescono ad arrivare in finale per poco ma combattendo molto bene

Con questi splendidi risultati, Accademia Taekwondo Modena si piazza al 3°posto, salendo sul podio delle migliori società e conquistando l' ambita coppa con grandissima soddisfazione e gioia del Maestro Andrea Rocciola, di tutti gli atleti e genitori.