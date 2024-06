Accademia Taekwondo Modena protagonista agli Europei per Club di Tirana

Ottima prestazione per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena agli Europei per Club , competizione internazionale con oltre 1500 atleti svoltasi a Tirana lo scorso weekend.

I giovani atleti modenesi hanno combattuto alla pari con i migliori Atleti Europei sfiorando la medaglia che sarebbe valso un risultato di grande prestigio

Quinto posto per Malak El Koudri che nella categoria cadetti supera agevolmente i turni preliminari e si ferma ai quarti di finale per un Solo punto contro la numero 4 del Mondo per una discutibile decisione arbitrale a pochissimi secondi dalla fine che le è valsa la possibilità di salire sul podio e giocarsi la finale ma prestazione di alto livello per la giovanissima classe 2012;

Nella categoria junior escono al primo turno Hajar El Koudri che non sfrutta alcune occasioni durante il combattimento e non riesce a superare l'avversaria; Miriam Kachakeche che combatte bene e viene frenata da un piccolo infortunio muscolare che non le ha consentito di combattere al massimo fino all' ultimo secondo e per Zahraa Kachakeche che disputa un buon incontro senza riuscire a sfruttare i punti deboli della propria avversaria.

Infine esce agli ottavi dopo un grande incontro disputato ad altissima intensità Mohamamd Kachakeche che,dopo aver vinto il primo round , non riesce a superare l'avversario e passare il turno.

Soddisfatto della prestazione, ma al contempo rammaricato per la medaglia sfiorata dai suoi atleti, il Maestro Andrea Rocciola consapevole che la strada intrapresa sia quella giusta e carico nel continuare a lavorare sodo per raggiungere i massimi obiettivi