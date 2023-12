Accademia Taekwondo Modena fa il pieno di medaglie anche al Dolomiti Open 2023

Grande prestazione per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena, guidati dal Maestro Andrea Rocciola, nella dolomiti open 2023 svoltasi a Schio la scorsa domenica che ha visto la partecipazione di 600 atleti provenienti da circa 70 società.

La squadra Modenese ha conquistato ben 21 medaglie di cui 10 del metallo più pregiato. Hanno conquistato infatti la medaglia d'oro Subhan Raheel, Klevis Thaci, Malak El Koudri, Branly soliz Flores, Shaun Atienza, Adreinne del Rosario, Jude Villanueva, Patricia Stratulat, Abdellah Aouachi e Mohammad Aouachi.

Ottima Medaglia d'argento invece per Franco Dialola, Hajar El Koudri ,Noah Yu, Alyshba Raheel , Matthew Ramirez ed Eva Persichini. Terzo posto ad un passo dalla finale per Mihaela Stratulat, Anjelis Perez Cruz, Rein Arrojo , Amelia Yu e Francesco Saponaro. Infine con un po' di sfortuna non conquistano il podio Donis Thaci e Alex Ragusa ma combattendo molto bene.

Con questi splendidi risultati, l'Accademia Taekwondo Modena risale sul podio delle migliori società piazzandosi al 2° posto nella classifica generale e vincendo una coppa importante per ripartire alla grande nella Nuova stagione agonistica.