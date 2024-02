Accademia Taekwondo Modena, sei medaglie e quinto posto all'Insubria Cup 

Grande prestazione per gli allievi dell' Accademia Taekwondo Modena del Maestro Andrea Rocciola, impegnati lo scorso weekend all' Open Internazionale Insubria Cup che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti e 160 società provenienti da 4 nazioni. La squadra Modenese ha conquistato 6 medaglie con i propri atleti classificandosi al 5° posto nella classifica generale ad un passo dalla coppa delle migliori società ;

Medaglia d'oro per Hajar El Koudri, vincitrice dopo 3 incontri impeccabili e gestiti egregiamente; pro e titolo internazionale anche per Branly soliz Flores che si conferma per il 3 ° anno consecutivo dopo Una bella prestazione. Vince la propria categoria conquistando l'oro anche Andreea Rotaru all'esordio nei senior che vince due splendidi e incontri e Zahraa Kachakeche che domina la propria finale.

Si devono accontentare del bronzo ma disputando 2 splendidi incontri Pinar Cetin e Younes Eddadaki che vincono gli incontri preliminari perdendo contro i rispettivi campioni italiani ma combattendo alla pari. Giornata sfortunata, infine, per Alex Ragusa e Mohammad kachakeche che combattono molto bene ma non riescono a superare le eliminatorie

Molto soddisfatto il Maestro Andrea Rocciola, appena nominato tecnico regionale per la squadra Cadetti e attività giovanile, contento della prestazione dell'intera squadra e proiettato verso i Campionati Nazionali.