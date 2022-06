Ancora successi per l'Accademia Taekwondo Modena agli Internazionali di Roma 

Brillano ancora gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena al torneo Internazionale Kim e Liu 2022, gara valevole come campionato italiano per atleti under 12. I 6 atleti guidati dai Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrieri hanno combattuto nella location del Foro italico con circa 1000 partecipanti conquistando 2 medaglie e tante belle prestazioni

3° gradino del podio e medaglia di bronzo per Malak El Koudri che vince Agevolmente gli incontri preliminari ed esce in semifinale dopo Un incontro combattuto alla grande; Bronzo anche per Mohammad kachakeche che vince 3 incontri per ko e pere di poco la propria semifinale; 5° classificato Arturo Canazio che vince nettamente i propri incontri e si ferma ai quarti di finale ad un passo dal podio.

Ottime prestazioni ma sfortunate per Riccardo Coptu, Noemi Canazio e Federico Cheng che all'esordio in una competizione così importante, si fermano agli incontri preliminari combattendo molto bene .

Negli stessi giorni, sempre al Foro Italico ha combattuto Daniele Uccheddu, selezionato nella squadra Regionale emilia Romagna per combattere al campionato Italiano per regioni. Il giovane Atleta dell'Accademia ha combattuto molto bene senza però riuscire a conquistare un' altra preziosa medaglia dopo il bronzo dei campionati italiani di febbraio ma ottima esperienza in vista delle prossime competizioni.

Molto soddisfatti i Maestri delle prestazioni di tutti gli atleti , consapevoli del duro lavoro fatto e di quello necessario per raggiungere risultati sempre più importanti.