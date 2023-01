L'Accademia Taekwondo Modena vittoriosa al Tuscany Open 

Accademia Taekwondo Modena protagonista nell'ultimo weekend durante il Tuscany open 2023, gara con oltre 500 atleti e 70 società partecipanti. La squadra Modenese ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il primo posto assoluto nella classifica per società con 8 ori 5 argenti e 6 bronzi

Vincono le rispettive categorie, conquistando la medaglia d'oro Jude Villanueva, Malak El Koudri , hajar El Koudri , Adreinne del Rosario e Subhan Raheel nella categoria Cadetti; Shaun Atienza e Mattia Pagliarini conquistando il titolo nella categoria Junior mentre conquista la medaglia d'oro nella categoria Senior Branly Soliz flores.

Medaglia d'argento, invece , per Daniele Uccheddu, Samar Hajbi, Eva Persichini ,Cathleen Almazan e Anjelis Perez Cruz che vincono nettamente gli Incontri preliminari e cedono di poco in finale

Bronzo e vittoria sfiorata per Dhimple Bantugon, Rein Arrojo, Alesha Napenas, Alex Ragusa, Kyla Caibigan e Fabian Marchi che combattono bene ma non superano le semifinali Ottime prestazioni senza raggiungere il podio per gli Esordienti Noah Yu e Amelia Yu che si rifaranno sicuramente alle prossime

Soddisfatto ed orgoglioso dei risultati dei propri atleti il Maestro Andrea Rocciola e del lavoro svolto in palestra che fa nuovamente eccellere l' Accademia Taekwondo Modena nel panorama nazionale con la conquista della coppa per società.

Appuntamento al prossimo weekend con l'Insubria Cup 2023, gara internazionale in cui gli atleti modenesi proveranno a conquistare altre preziose medaglie .