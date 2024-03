I piccoli dell' Accademia Taekwondo Modena protagonisti al Kim e Liu

Ottimo esordio per gli la squadra dei piccoli dell' Accademia Taekwondo Modena al Torneo Kim e Liu 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutto il Nord Italia.

La nuova generazione ha dimostrato subito voglia di combattere e divertirsi al loro esordio Agonistico conquistando 2 medaglie d'oro con Mathew Ramirez e Ayoub Giusti che vincono entrambi 2 combattimenti nettamente e combattendo con grande tecnica;

Argento invece per Efrem Soyuguz che perde di poco la finale ma disputando un ottimo torneo e per la mascotte dell' Accademia , la piccolissima Jade Ramirez che vince la propria semifinale e perde di poco la finale contro un atleta molto più grande di lei ma facendo emozionare tutto il palazzetto.

Conquistano la medaglia di bronzo, invece, Jacopo Gasparini che all' esordio tra le cinture verdi perde di poco la semifinale ma combattendo con grinta fino alla fine ; Daniel Canaj e Matteo Canaj che non riescono a superare il proprio avversario in semifinale dopo un combattimento disputato ad altissimo livello.

Sfortunato invece Nicolò Garcia che manca il podio per un soffio dopo un ottima gara.

Soddisfatto il Maestro Andrea Rocciola della prestazione di tutti i suoi piccoli atleti , fiducioso per i prossimi impegni sportivi