L'Accademia Taekwondo Modena vince ben 25 medaglie al Trofeo Lanterna

Grande prestazione degli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena guidati dal Maestro Andrea Rocciola al Trofeo Lanterna 2023 che ha visto la partecipazione di oltre 500 Atleti e 40 importanti società del panorama nazionale.

La squadra Modenese ha dimostrato tutto il suo valore conquistando ben 25 medaglie su 32 atleti e dando grandi indicazioni sulla crescita tecnica e tattica dei propri Atleti

10 ori sono stati vinti da Jude Villanueva, Hajar El koudri, Malak El Koudri , Shaun Atienza, Alex Ragusa, Fabian Marchi, Abdellah Aouachi, Subhan Raheel, Dhimple Bantugon e Mohammad Kachakeche che dominano le loro categorie;

6 argenti invece , e quindi ad un passo dalla vittoria , sono stati conquistati da Kadir Arslan, Franco Dialola, Rein Arrojo, Miriam Kachakeche , Jeoff Villanueva e Anyelis Perez de la Cruz. Infine Kyla Caibigan, Vriannah Dialola, Mattia Pagliarini, Dionis Thaci, Alex Kharko, Alesha Napenas, Daniele Uccheddu, Eva Persichini e Patricia Stratulat conquistano una bellissima medaglia di bronzo.

Sfiorano il podio ma combattendo tutti con grinta e caparbietà Samar Hajbi, Adreinne del Rosario, David Sviridov, Cathleen Almazan, Mathew Ramirez, Zahraa Kachakeche e Zeynel Ozsoy.

Questi risultati strepitosi consentono all'Accademia Taekwondo Modena di salire sul podio delle migliori società della gara , classificandosi 3° nella classifica generale e vincendo un'altra coppa in questo anno agonistico fantastico. Grandissima soddisfazione del Maestro Andrea Rocciola che ringrazia i propri atleti, genitori e gli altri coach per l'impegno profuso nella gara, per lo spirito di gruppo e per l'Unione strepitosa della squadra