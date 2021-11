Riparte l'Accademia Taekwondo Modena e conquista subito cinque medaglie

Finalmente, dopo quasi 2 anni di assenza dalle gare a causa del Covid, Sabato 13 Novembre si è svolto il Campionato Interregionale di Taekwondo Categoria Cadetti in cui l’Accademia Taekwondo Modena, guidata dai Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrier,i ha schierato 5 atleti, ottenendo 5 preziose medaglie che rappresentano il simbolo della ripartenza dopo mesi difficili

I giovanissimi atleti, di età compresa tra i 10 e i 14 anni si sono ben difesi dimostrando grande grinta, voglia di non mollare lottando punto a punto con tutti i loro avversari, spesso di grado superiore.

Oro per Jude Villanueva, all’esordio Agonistico autore di una finale spettacolare conclusa con un netto vantaggio al cospetto di un avversario più esperto di lui ma che ha superato con ottima tecnica, grinta e voglia di Vincere; Oro anche per Shaun Laurenz Atienza, anch’egli all’esordio nei combattimenti che ha sbaragliato la concorrenza vincendo la medaglia più pregiata contro avversari più esperti ma che ha battuto combattendo con intelligenza tecnica e tattica; Argento per Eva Persichini, autore di una finale tiratissima con una forte avversaria combattuta fino all’ultimo senza mollare con grande grinta e caparbietà.

Argento anche per Daniele Uccheddu, l’atleta più esperto dell’ Accademia , vincitore della semifinale per ko dopo 2 round e autore di una finale spettacolare con un forte atleta marchigiano, lottata punto a punto ed in cui ha ceduto alla fine del 3°round ma tirando fuori dei colpi da atleta maturo e forte. Infine Bronzo per Hajar El Koudri , bella semifinale disputata superata di poco dall’avversaria ma combattuta con ottima qualità tecnica, tattica senza mollare fino all’ultimo secondo.

Con questi risultati, l’Accademia Taekwondo Modena si è classificata al 5° posto assoluto tra le società con la soddisfazione dei loro Maestri, contenti della prestazione dei loro giovani atleti , dopo un periodo lunghissimo di inattività agonistica, ma consapevoli del lavoro da svolgere per ottenere sempre maggiori successi e risultati sportivi.

Prossimo appuntamento agonistico per l’Accademia Taekwondo Modena, il campionato Interregionale Juniores e Seniores che si svolgerà a Prato nel mese di dicembre che vedrà la partecipazione di una nutrita parte della squadra modenese.