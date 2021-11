Agus Aquila è il campione italiano di skateboard 2021

L’atleta Italo-Argentino Agus Aquila della società sportiva modenese Black Yeti vince il titolo di campione italiano 2021. Si sono infatti conclusi lo scorso weekend al Foro Italico di Roma le finale di CIS Street 2021. Uno degli eventi migliori di skateboard che la città di Roma abbia mai ospitato, assieme ai mondiali con un livello di skateboarding altissimo.

Causa avverse condizioni meteo, l'ultima giornata di gara durante la quale si sarebbero dovute disputare le finali della categoria Senior Maschile è stata cancellata. Un peccato in quanto già solo i trick realizzati dagli atleti per le semifinali del giorno precedente hanno lasciato gli spettatori live e in streaming a bocca aperta. Sicuramente sarebbe stato un grande spettacolo di skateboard.

Ad ogni modo, a salire sul gradino più alto del podio della categoria Senior è l’italo-argentino Agustin Aquila, atleta Black Yeti, società sportiva dilettantistica di Modena - che durante la seconda run di semifinale di sabato si è sfortunatamente infortunato e pertanto non avrebbe potuto partecipare alla finalissima. Tuttavia ha chiuso una prima run perfetta in semifinale che gli assicurato il primo posto. Sarebbe stato un piacere vederlo ripetere in finale il flip fs 50-50 che ha chiuso nelle practice del sabato.

Il vincitore si porta a casa il titolo di Campione Italiano di Skateboard specialità Street, 1.000 euro di montepremi, del materiale messo a disposizione dai numerosi sponsor e un soggiorno a Somo offerto da SurfToLive.