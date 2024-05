Al David Lloyd Club Modena finale nazionale dei BLAZE Community Games

Il 5 maggio, presso David Lloyd Modena, si è svolta con grande successo la tanto attesa finale dei BLAZE Community Games, una stimolante sfida di BLAZE che ha coinvolto più di 30 squadre provenienti da tutta Italia. Questo evento ha catalizzato l'entusiasmo e la competitività di tutti gli iscritti dei David Lloyd Clubs, portando avanti l’impegno di David Lloyd nel promuovere uno stile di vita attivo e dinamico.

“Siamo fieri di aver ospitato questo emozionante evento presso il nostro Club di David Lloyd Modena”, commenta Dario Milanin, General Manager David Lloyd Club Modena. “Quest'anno segna l'esordio dei BLAZE Community Games in Europa e siamo entusiasti dell'accoglienza calorosa e dell'entusiasmo dimostrato dalle squadre partecipanti”.

A partire dal 2 marzo, le squadre composte da tre persone si sono sfidate in una serie di prove emozionanti, testando le proprie abilità e resistenza in varie discipline. Dalla corsa sul tapis roulant alle ripetizioni nelle aree di combattimento, dalla forza al tempo trascorso nella zona rossa, i partecipanti hanno dimostrato dedizione e determinazione, spingendosi al massimo delle loro capacità in ogni fase della competizione, fino a un massimo di 18 minuti di sfida continua.

La finale ha visto contendersi il titolo le due squadre vincitrici di Milano e Modena, con la vittoria che è andata alla squadra milanese GIR_LS, la quale ha brillato per la sua abilità, coordinazione e spirito di squadra. Gli atleti hanno superato ogni ostacolo con determinazione e sono stati premiati con il prestigioso titolo di campioni nazionali dei BLAZE Community Games. Oltre a questo riconoscimento, hanno ottenuto l'incredibile opportunità di qualificarsi per la finale internazionale che si terrà ad Aravaca, Madrid, il prossimo 8 giugno, dove avranno la possibilità di competere con i migliori atleti provenienti da tutto il mondo.

“Ci congratuliamo con la squadra vincitrice per il loro straordinario successo e non vediamo l'ora di seguirli nel loro percorso verso la finale internazionale”, aggiunge Giulia Mira, General Manager David Lloyd Club Malaspina. “Il nostro impegno nel sostenere e incoraggiare tutti i nostri membri a raggiungere i propri obiettivi di fitness e benessere è saldo: continueremo a fornire loro le risorse e le opportunità necessarie per affrontare con determinazione e successo ogni sfida che si presenti”.

