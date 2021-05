Albinoleffe Modena 0 - 1 | Canarini al minimo cominciano bene i play off

Partita apertissima nel primo tempo tra Albinoleffe e Modena con i padroni di casa che creano sicuramente più occasioni giocando un calcio più aggressivo. Al 3’ ha subito una palla importante tra i piedi Borghini che da ottima posizione calcia incredibilmente fuori. Risponde il Modena con una punizione di Corradi, di poco imprecisa. Al 24’ brivido per i canarini quando Tomaselli calcia in rete a botta sicura e Pergreffi, in scivolata, riesce a deviare il pallone che si stampa sulla traversa prima di tornare in campo. Reagiscono all’improvviso i gialloblù che al 28’ passano in vantaggio grazie a Spagnoli che sulla destra dell’area, in corsa, riceve un bel cross di Pierini dalla sinistra e di prima intenzione calcia il rete mettendo il pallone alle spalle di Salvini. Ci prova ancora l’Albinoleffe prima dell’intervallo e con Genevier impegna Gagno in una parata incredibile con un tiro dal limite. C’è un po’ di confusione nella ripresa e anche tanto nervosismo: arrivano così tante interruzioni di gioco, alcune ammonizioni e poche occasioni. I padroni di casa ora appaiono più stanchi, mentre il Modena sembra voler gestire. Grande occasione di raddoppio per i canarini al 76’ quando Mattioli sfiora la porta. Nel finale cresce di nuovo la squadra di Zaffaroni che cerca in tutti i modi il pareggio, ma il Modena si chiude bene e porta a casa una vittoria importantissima. Nella gara di ritorno ai canarini basterà una pareggio o addirittura una sconfitta con un solo gol di scarto per passare il turno, essendosi piazzati meglio in classifica.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Gusu, Gelli, Genevier (64′ Gabbianelli), Giorgione (64′ Nichetti), Tomaselli (80′ Galeandro); Manconi, Cori. A disp.: Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Mondonico, Ravasio, Miculi, Petrungaro, Maritato; All.: Zaffaroni

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Mattioli 6.5, Pergreffi 7, Zaro 6.5, Mignanelli 6.5 (82′ Varutti s.v.); Muroni 6.5 (91’ Ingegneri), Gerli 6.5, Corradi 6.5 (68′ Castiglia s.v.); Luppi 6; Spagnoli 7.5 (68′ Scappini s.v.), Pierini 7 (82′ Prezioso s.v.). A disp.: Narciso, De Santis, Bearzotti, Davì, Rabiu, Sodinha, Monachello. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Pascarella di Nocera Inferiore

RETI: 28′ Spagnoli

NOTE: ammoniti Corradi, Mignanelli, Muroni, Gerli, Giorgione, Borghini.