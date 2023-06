Allenamenti all’alba al parco Novi Sad, 7 appuntamenti con Run Different

Con l’arrivo dell’estate e del caldo che ha caratterizzato le ultime annate, Run Different è pronta a presentare il suo nuovo progetto: “Allenati all’alba al parco Novi Sad con Run Different”. L’iniziativa, condivisa con l’Amministrazione comunale, prevede appunto la possibilità di fare attività motoria nelle prime ore del mattino nell’area verde a ridosso del centro storico. Giusto il tempo di archiviare il Tour dei Parchi che ha riscosso un grande successo con oltre 350 presenze, quindi, la community di running modenese sta per proiettarsi in questa novità che prende il via venerdì 9 giugno e prosegue con cadenza settimanale fino al 21 luglio.

Grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Modena ed alla collaborazione con le piscine Dogali, gli iscritti all’iniziativa potranno allenarsi tutti i venerdì mattina a partire dal 9 giugno con orario 6.15 - 7.15 per poi poter accedere agli spogliatoi delle piscine per cambiarsi.

“Con questo progetto - commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi - proseguono le attività e le proposte di sport e movimento nei parchi della città sviluppate dalle società sportive modenesi. L’opportunità di utilizzare gli spogliatoi delle piscine Dogali va proprio nella direzione di lavorare in rete all'interno del sistema sportivo modenese”. Gli allenamenti di corsa di prima mattina al Novi Sad previsti da Run Different, peraltro, “costituiscono una novità - prosegue l’assessora - e hanno l’obiettivo di tenere insieme attività fisica, benessere e condivisione sociale. L’auspicio, quindi, è che oltre ai podisti già esperti si possano avvicinare altre persone, convincendole dell’importanza di praticare con costanza per un corretto e sano stile di vita”.

“L’estate scorsa abbiamo accolto la necessità di molti runners di correre all’alba - spiega Davide Cavaliere, coordinatore del progetto - potendo seguire i nostri allenamenti. Con questa premessa vogliamo accogliere tutti i modenesi che d’estate si rifugiano nelle prime ore del giorno per concedersi un’ora di attività sportiva all’aria aperta, potendo offrire un allenamento divertente e guidato che possa essere un valore aggiunto ad una sana pratica sportiva”.

Gli allenamenti sono aperti a tutti, ad accesso gratuito, previa compilazione del form di partecipazione sul sito web www.rundifferent.it oppure presentandosi direttamente presso il parco Novi Sad. Gli allenamenti sono finalizzati, inoltre, a far conoscere l’area attrezzata per il Fitness all’interno del parco. A sostegno del progetto il main sponsor Fabrizio Ferrari private banker FIDEURAM, seguito dai partner di Run Different Toschi Vignola, La Badessa Acetaia in Modena e Krycar.