Al via i 75° Campionati Nazionali Universitari dopo due anni di stop

I 75° campionati nazionali universitari 2022 riaprono finalmente i battenti nella speranza di poter rilanciare lo sport universitario dopo due anni di Covid e rinvii forzati.

Le fasi finali della prestigiosa manifestazione universitaria si terranno quest'anno a Cassino (Fr) dal 13 al 22 maggio.

Gli atleti e le squadre del Cus Mo.Re sono pronti a battagliare su ogni superficie e terreno per la prestigiosa qualificazione dopo gli splendidi risultati sportivi ottenuti nell'ultima edizione svoltasi nel 2019 e quest'anno avranno al loro fianco anche la partnership con SAU TOOL che ha deciso di vestire gli atleti che difenderanno i colori del Cus Mo.Re.

Per gli sport di squadra ai nastri di partenza ci sono Volley Maschile e Calcio a 5 che oggi disputeranno la prima giornata di qualificazione.

La pallavolo maschile debutta oggi in terra lombarda contro i leoni del Cus Brescia ma la squadra costruita agli ordini di mister Tomasini è di prim'ordine.

Per il calcio a 5 i ragazzi di Mister Pelusi affronteranno invece la difficile sfida contro i marchigiani del Cus Macerata, terra dove la tradizione del futsal è radicata da tempo.

Volley femminile e Basket hanno invece qualche settimana in più per allenarsi in vista del loro debutto nella competizione previsto a marzo .

Per gli sport individuali sono invece ancora aperte le candidature per le varie discipline presenti nella manifestazione: Atletica Leggera, Beach Volley, Canoa, Canottaggio, Lotta Libera, Lotta Greco Romana, Golf, Judo, Karate, Pugilato, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Volo, Tiro a Segno, con il Cus Mo.Re pronto a ripetere i fantastici risultati del 2019.